В Петербурге провели рейды по мигрантам, их выдворят из страны

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция провела рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, в результате которого проверено более 300 иностранных граждан. Нарушителей миграционного режима и лиц, совершивших мелкое хулиганство, ждут административные протоколы и выдворение из страны.
«Полиция Петербурга проверила мигрантов на стройках Василеостровского района», — говорится в сообщении в telegram-канале Петербургской полиции. Часть из проверенных мигрантов была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. В ближайшее время будет принято решение о выдворении виновных за пределы страны, уточнили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.