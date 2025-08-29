В Петербурге провели рейды по мигрантам, их выдворят из страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа полиции по выявлению нарушений миграционного режима и обеспечению общественного порядка продолжается
Работа полиции по выявлению нарушений миграционного режима и обеспечению общественного порядка продолжается Фото:

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция провела рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, в результате которого проверено более 300 иностранных граждан. Нарушителей миграционного режима и лиц, совершивших мелкое хулиганство, ждут административные протоколы и выдворение из страны.

«Полиция Петербурга проверила мигрантов на стройках Василеостровского района», — говорится в сообщении в telegram-канале Петербургской полиции. Часть из проверенных мигрантов была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. В ближайшее время будет принято решение о выдворении виновных за пределы страны, уточнили в ведомстве. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция провела рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, в результате которого проверено более 300 иностранных граждан. Нарушителей миграционного режима и лиц, совершивших мелкое хулиганство, ждут административные протоколы и выдворение из страны. «Полиция Петербурга проверила мигрантов на стройках Василеостровского района», — говорится в сообщении в telegram-канале Петербургской полиции. Часть из проверенных мигрантов была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. В ближайшее время будет принято решение о выдворении виновных за пределы страны, уточнили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...