Володин назначил своей помощницей мать погибшего на СВО военного

Мать военнослужащего после трагедии активно включилась в работу по поддержке семей погибших
Мать военнослужащего после трагедии активно включилась в работу по поддержке семей погибших
Спецоперация РФ на Украине

Председатель Государственной Думы, Вячеслав Володин, назначил своей помощницей мать погибшего на СВО военного. Женщина будет помогать в вопросах реабилитации участников спецоперации и оказания помощи их семьям.

Как пишет telegram-канал «Володин Саратов», мать военнослужащего, погибшего в ходе СВО, после трагедии активно включилась в работу по поддержке семей погибших и раненых, а также по вопросам реабилитации и социальной адаптации участников спецоперации. Ранее женщина работала заведующей отделением адаптивной физкультуры и спорта Центра реабилитации.

