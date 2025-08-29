Председатель Государственной Думы, Вячеслав Володин, назначил своей помощницей мать погибшего на СВО военного. Женщина будет помогать в вопросах реабилитации участников спецоперации и оказания помощи их семьям.
Как пишет telegram-канал «Володин Саратов», мать военнослужащего, погибшего в ходе СВО, после трагедии активно включилась в работу по поддержке семей погибших и раненых, а также по вопросам реабилитации и социальной адаптации участников спецоперации. Ранее женщина работала заведующей отделением адаптивной физкультуры и спорта Центра реабилитации.
