Трамп отобрал охрану у Камалы Харрис

Президент США Дональд Трамп отменил государственную охрану для бывшего вице-президента Камалы Харрис, несмотря на указ экс-президента Джо Байдена, продливший ее защиту до лета 2026 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на копию письма Трампа.
«Трамп лишил Камалу Харрис охраны Секретной службы в четверг», — передал телеканал, ссылаясь на письмо, озаглавленное «Меморандум министру внутренней безопасности». В документе указано, что начиная с 1 сентября 2025 года разрешается прекратить все процедуры, связанные с безопасностью и ранее одобренные исполнительным меморандумом, за исключением тех, которые требуются по закону, в отношении следующего лица: бывшей вице-президента Камалы Харрис.
Согласно федеральному законодательству США, бывшие вице-президенты имеют право на охрану Секретной службы в течение шести месяцев после ухода с поста. Однако, по данным неназванных источников CNN, Байден незадолго до окончания своего президентского срока подписал необнародованный указ, продлевающий охрану Харрис на год. Именно этот указ Трамп отменил своим решением
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.