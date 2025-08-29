В Европе признали, что исчерпали возможности по санкциям против России

Евросоюз обсуждает санкции против Китая и Индии из-за исчерпания мер против РФ
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое начал Запад
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое начал Запад Фото:

Евросоюз почти исчерпал возможности для введения новых санкций против России и теперь рассматривает ограничительные меры в отношении Китая и Индии. Об этом сказано во внутренних документах ЕС и от анонимных чиновников.

«Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву. В последнее время они стали более открыты к идее действовать против структур, базирующихся в Китае и Индии, отчасти из-за растущего давления со стороны Вашингтона», — отмечает портал Euractiv.

В черный список уже вошли индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов воровством и предупреждали о симметричном ответе, как указано в источниках.

Ранее Дания выступила с инициативой включить ограничения на доходы России от криптовалютных операций в очередной пакет санкций Европейского союза. Об этом говорится в документе, подготовленном к встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая состоялась 28 августа в Копенгагене.

