Мирошник: Киев провоцирует Москву на отказ от переговоров

Киев последовательно реализует стратегию, направленную на срыв любого переговорного процесса с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Посол подчеркнул, что удары ВСУ по гражданским объектам, инфраструктуре и транспорту совершаются с целью создать негативный фон для переговоров и вынудить Москву отказаться от них. «Попытаться расшатать настроения и ждать какого-то взрыва, <...> то есть в идеале сорвать переговоры, чтобы Россия в принципе просто отказалась от них», — сказал Мирошник в интервью ТАСС.
Дипломат отметил, что удары ВСУ наносятся не по военным объектам, а по местам скопления мирных жителей — жилым домам, рейсовому транспорту, автозаправочным станциям. Мирошник подчеркнул, что стратегия Украины включает попытки «обозлить» гражданское население, сделать условия жизни невыносимыми. Это должно привести либо к массовой миграции, либо к росту недовольства властью. Мирошник отмечает: «Это терроризм с последствиями, использование военных методов против гражданских».
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не располагает условиями для начала переговоров с РФ. Украинская сторона считает необходимым продолжать тесное взаимодействие с международными союзниками, а также усиливать санкционное давление на Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.