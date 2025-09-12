Банк России сделал прогноз по инфляции на 2026 год

Инфляционные ожидания остаются высокими
Годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году. В 2026 она вернется к показателю 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Об этом заявили в Центробанке России. Цифры даны с учетом проводимой денежно-кредитной политики.
