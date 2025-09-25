Девятиклассники, которые не сдали ГИА, смогут обучиться рабочей профессии бесплатно

Госдума приняла законопроект о бесплатном обучении для не сдавших ГИА
Госдумала приняла законопроект, согласно которому девятиклассники смогут освоить профессию за год
Девятиклассники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут бесплатно получить рабочую профессию. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 25 сентября.

«Нередки ситуации, когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации», — отмечают авторы законопроекта, сообщает telegram-канал Дума ТВ. Законопроект также предусматривает право подростков после получения профессии вернуться к пересдаче экзаменов и продолжить образование.

Ранее вопросы, связанные с государственной итоговой аттестацией и поддержкой школьников, поднимались и на региональном уровне. Так, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов предлагал изменить порядок проведения ЕГЭ для снижения стресса у выпускников, а также поддерживал инициативы, направленные на облегчение образовательного процесса и создание дополнительных возможностей для учащихся.

