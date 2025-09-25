Гросси поддержал идею Путина о ДСНВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гросси выразил надежду на положительные сдвиги в этом вопросе
Гросси выразил надежду на положительные сдвиги в этом вопросе Фото:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил поддержку инициативе президента России Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заявление прозвучало в преддверии истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года.

«Любые усилия во имя мира и стабильности, (особенно) в сфере ядерного оружия, — это позитивные усилия», — сказал Гросси, выступая на полях Мировой атомной недели, передает ТАСС. Он отметил, что решение по вопросу продления или соблюдения ограничений ДСНВ должны принимать Россия и США. Глава МАГАТЭ выразил надежду на положительные сдвиги в этом вопросе.

На совещании с Советом безопасности РФ, 22 сентября, Владимир Путин заявил о готовности России после истечения срока действия ДСНВ продолжить придерживаться обозначенных в договоре центральных количественных ограничений еще в течение одного года. Президент подчеркнул, что такой подход возможен только при условии, что США также будут соблюдать аналогичные обязательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил поддержку инициативе президента России Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заявление прозвучало в преддверии истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года. «Любые усилия во имя мира и стабильности, (особенно) в сфере ядерного оружия, — это позитивные усилия», — сказал Гросси, выступая на полях Мировой атомной недели, передает ТАСС. Он отметил, что решение по вопросу продления или соблюдения ограничений ДСНВ должны принимать Россия и США. Глава МАГАТЭ выразил надежду на положительные сдвиги в этом вопросе. На совещании с Советом безопасности РФ, 22 сентября, Владимир Путин заявил о готовности России после истечения срока действия ДСНВ продолжить придерживаться обозначенных в договоре центральных количественных ограничений еще в течение одного года. Президент подчеркнул, что такой подход возможен только при условии, что США также будут соблюдать аналогичные обязательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...