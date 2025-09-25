Гросси поддержал идею Путина о ДСНВ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил поддержку инициативе президента России Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заявление прозвучало в преддверии истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года.
«Любые усилия во имя мира и стабильности, (особенно) в сфере ядерного оружия, — это позитивные усилия», — сказал Гросси, выступая на полях Мировой атомной недели, передает ТАСС. Он отметил, что решение по вопросу продления или соблюдения ограничений ДСНВ должны принимать Россия и США. Глава МАГАТЭ выразил надежду на положительные сдвиги в этом вопросе.
На совещании с Советом безопасности РФ, 22 сентября, Владимир Путин заявил о готовности России после истечения срока действия ДСНВ продолжить придерживаться обозначенных в договоре центральных количественных ограничений еще в течение одного года. Президент подчеркнул, что такой подход возможен только при условии, что США также будут соблюдать аналогичные обязательства.
