Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Музыкальный руководитель Театра имени Вахтангова, заслуженный деятель искусств России Татьяна Агаева скончалась на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра.
«Скорбная весть пришла сегодня в Театр Вахтангова. После продолжительной болезни ушла из жизни Татьяна Николаевна Агаева — заслуженный деятель искусств России, руководитель музыкальной части Театра имени Евгения Вахтангова, заведующая кафедрой музыкальной выразительности актера Театрального института имени Бориса Щукина, профессор», — говорится в сообщении театра.
Татьяна Агаева более 37 лет посвятила Театру Вахтангова, возглавляя его музыкальную часть и бережно сохраняя лучшие традиции. Она начала преподавать в Театральном институте имени Щукина в 1993 году, где была завкафедрой «Музыкальная выразительность актера» и профессором. Также она неоднократно проводила мастер-классы не только со своими студентами, но и с актерами Франции, Италии, Германии. Агаева участвовала в записи музыки к более чем 150 кинофильмам, осуществила ряд фондовых записей на фирме «Мелодия».
