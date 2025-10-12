Худрук ЦДРИ Погорелова умерла на 92-ом году жизни

Срочная новость
Известный художественный руководитель Центрального дома работника искусств Энгилиса Погорелова скончалась. Об этом сообщает пресс-служба ЦДРИ. На момент смерти ей был 91 год. Причины смерти пока не установлены. Ближайшее окружение Погореловой скорбит о невосполнимой утрате директора.
«9 октября не стало Энгилисы Погореловой», — говорится в обращении дома искусств. Оно опубликовано на сайте творческого объединения.
