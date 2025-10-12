Худрук ЦДРИ Погорелова умерла на 92-ом году жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Известный художественный руководитель Центрального дома работника искусств Энгилиса Погорелова скончалась. Об этом сообщает пресс-служба ЦДРИ. На момент смерти ей был 91 год. Причины смерти пока не установлены. Ближайшее окружение Погореловой скорбит о невосполнимой утрате директора.

«9 октября не стало Энгилисы Погореловой», — говорится в обращении дома искусств. Оно опубликовано на сайте творческого объединения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный художественный руководитель Центрального дома работника искусств Энгилиса Погорелова скончалась. Об этом сообщает пресс-служба ЦДРИ. На момент смерти ей был 91 год. Причины смерти пока не установлены. Ближайшее окружение Погореловой скорбит о невосполнимой утрате директора. «9 октября не стало Энгилисы Погореловой», — говорится в обращении дома искусств. Оно опубликовано на сайте творческого объединения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...