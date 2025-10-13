Таможенники предотвратили контрабанду 10 кг запрещенного в РФ препарата для сжигания жира

Сотрудники Северо-Кавказской таможни предотвратили контрабанду 10 кг сибутрамина
Задержанный мужчина знал о запрете открытого свободного оборота сибутрамина в России, указано в документе
Задержанный мужчина знал о запрете открытого свободного оборота сибутрамина в России, указано в документе Фото:

Предотвращена контрабанда 10 кг запрещенного на территории РФ вещества для сжигания жира — сибутрамина. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Северо-Кавказской оперативной таможни. 

«Сотрудники Северо-Кавказской оперативной таможни изъяли из незаконного оборота более 10 кг сибутрамина», — указано в сообщении. Отмечается, что вещество заказал по почте 28-летний гражданин РФ. Товар был отправлен из одной из стран Центральной Азии.

Мужчина был задержан. В его доме было обнаружено более тысячи металлических и картонных коробок с разноцветными капсулами. Мужчина признался, что знал о запрете свободного оборота сибутрамина в РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.

Ранее в России уже фиксировались случаи попыток ввоза запрещенных веществ: так, в аэропорту Домодедово задержали гражданку Бразилии с кокаином, а в Москве был арестован адвокат по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Оба случая сопровождались возбуждением уголовных дел по соответствующим статьям о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ.

