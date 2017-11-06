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06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости 
14:33  06 ноября 2017 0

27 необычных историй о революции, без которых Урал бы другой

К этим свидетельствам Октября несут цветы, их обкрадывают и поливают краской. ФОТОгалерея
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Полина Домовитова
© Служба новостей «URA.Ru»
Михаил Калянов
© Служба новостей «URA.Ru»
Виды Екатеринбурга, памятник свердлову, сквер, свердлов яков, весна, проспект ленина, межсезонье
Яков Свердлов — один из тех, кто указал путь России в 1917 году. В Екатеринбурге первокурсники часто путали его с Максимом ГорькимФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Год столетия Октябрьской революции выпал на будний день. 7 ноября давно уже не «красный день календаря». Те, кто век назад повернул Россию на новый путь и те, кто этому пути противился — уже равные участники истории, а не просто «красные и белые». Эта история замерла в памятниках уральских городов. Самые оригинальные «URA.RU» собрало в своей фотогалерее. Наверняка о существовании какого-то памятника или о его истории вы и не догадывались.

Памятник серому кардиналу революции Якову Свердлову, чье имя 67 лет носил Екатеринбург (а область так и осталась Свердловской) некоторые студенты УрФУ по незнанию принимали за скульптуру писателя. Потому что здание университета, рядом с которым находится памятник, раньше носил имя Максима Горького.

Монументы Сергею Кирову есть во многих городах, но в Екатеринбурге он особенно любим студентами все того Уральского федерального университета. Перед церемонией вручения дипломов чугунного Кирова наряжают в черную мантию и конфедератку. А курсанты суворовского училища перед выпуском пририсовывают памятнику лампасы.

Свое окончательное место, на берегу реки Исеть, памятник уральскому революционеру Ивану Малышеву обрел только в 2007 году. Изначально скульптура стояла на месте взорванного большевиками православного храма. Уже в наши дни памятник перенесли ближе к набережной, а там где был Малышев отстроили церковь «Большой Златоуст».

Мемориал героям революции и гражданской войны был открыт в Екатеринбурге в 1987 году. Под одной из плит мемориала покоится прах коммунаров — героев революции и гражданской войны.

В 2008 году в Екатеринбурге на Михайловском кладбище был открыт мемориал белочехам. Это один из первых памятников в России чехословацким легионерам.

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Изначально скульптура стояла на месте взорванного большевиками православного храма, что было очень символично Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске главным революционером считается Самуил Цвиллинг, первый председатель исполкома городского совета рабочих и депутатов, а в эпоху гласности — палач и уголовник. Бюст Цвиллинга в сквере у «Манекена» в начале девяностых годов кто-то облил краской, памятник отмыли и больше на него никто не покушался.

Истинно челябинской революционеркой была и Софья Кривая — бывшая гимназистка, подпольщица, комиссар, пулеметчица. Причем улица в Челябинске — Сони Кривой,, а не Софьи, как по документам.

Памятник юным героям революции и гражданской войны «Орленок» — одна из визитных карточек Челябинска и самая знаменитая скульптора Льва Головницкого.

На перекрестке улиц Свободы и Российской гостей города встречает монумент «На новый путь» — памятник челябинским железнодорожникам, участникам трех революций. Рабочий, переводящий стрелку, получил в народе шуточное название «Диверсант».

В советское время в Челябинске не успели установить еще один памятник — зверски зарубленным казаками Дмитрию Колющенко, Петру Тряскину, Михаилу Болейко, Владимиру Могильникову, Шмулю Гозиосскому. Место их гибели теперь называется Площадь павших революционеров. В последнее время вновь заговорили о том, что памятник ставить надо.

Шесть лет назад у железнодорожного вокзала открыли свой памятник белочехам — чехословацким легионерам, погибшим во время гражданской войны в Челябинске. Если быть точнее, то восстановили старый памятник, когда-то снесенный большевиками.

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В советское время у «Орленка» принимали в пионеры, а сейчас проводят акции протеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятник Борцам Революции в Тюмени стал поводом для шуток в местном госуниверситете. По сей день гуляет байка, что в день, когда с филологического факультета вуза выйдет с дипломом первая девственница, винтовка бородача с памятника выстрелит. Еще один памятник революционерам в Тюмени — монумент «Жертвам Гражданской войны» на перекрестке улиц Котельщиков и Максима Горького.

Центральный парк Ханты-Мансийска носит имя Бориса Лосева — пятнадцатилетнего бойца «части особого назначения». Согласно коммунистической идеологии, комсомолец пытался нарушить телеграфную связь, которой пользовались белогвардейцы, однако его схватили. С Лосевым жестоко расправились, вспороли живот, набив его соломой. Иная версия гласит, что это местные жители отомстили большевикам за продразверстку.

На Ямале в старой части Салехарда около городского сада затаился бюст самому знаменитому северному революционеру Тихону Сенькину. В1905 году он призывал крестьян к восстанию, громил и жег усадьбы помещиков на родной Орловщине, за что и был сослан в Обдорск (Салехард).

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Считалось, что на месте памятника Борцам Революции в Тюмени.были братские могилы. На самом деле все тела жертв гражданской войны в итоге упокоились на кладбище бывшего лагеря военнопленных на перекрестке нынешних улиц Щорса и Индустриальной. Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Кургане постамент памятник уроженцу города, дипломау Леониду Красину стилизован под ледокол, названный его именем. Два года назад одна пенсионерка вынесла с территории две тысячи тротуарных плиток, за что попала под суд. В 2016 году епархия захотела снести мемориал, он якобы портит вид на новый Богоявленский собор. Когда подсчитали расходы на перенос, Красина оставили в покое.

На Троицкой площади Кургана памятник революционерке-подпольщице Наташе Аргентовской. По легенде она была схвачена белогвардейцами и убита после пыток. При раскрытии архивов, выяснилось, что Аргентовская находилась в тюрьме «как уголовная», а версию об убийстве колчаковцами придумали в шестидесятых годах в обкоме КПСС.

Бюст курганскому герою гражданской войны Дмитрию Пичугину в одноименном сквере еще недавно из-за ветхости и аварийности был закрыт деревянным коробом. В ОНФ возмутились, в 2017 году бюст и сквер отремонтировали на федеральные деньги. В Кургане есть еще один памятник Пичугину в микрорайоне Восточный, совершенно заброшенный.

К столетию революции в городском саду Кургана собирались установить новый памятник погибшим в годы гражданской войны — часть триптиха скульптора Льва Головницкого «Мой век» — барельеф «Красный и Белый». Два брата, разделенные по разные стороны баррикад, и их мать, которая делит между ними единственную буханку хлеба. Но, как говорит депутат Госдумы Александр Ильтяков, возникла проблема с арендатором горсада.

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Леонид Красин — «человек и пароход». Здесь часто собирается молодежь, из-за чего сам памятник периодически «украшают» надписи и граффити Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Матрос-революционер Павел Хохряков похоронен в Перми рядом с театром оперы и балета. Позже белогвардейцы снесли могилу вместе с памятником, а через полвека на предполагаемом месте захоронения был установлен бюст Хохрякова.

Памятник «Героям гражданской войны» в сквере Решетникова не раз критиковался пермяками за безумные пропорции — например, руки героев существенно больше их голов.

В Верхней Курье, что на правом берегу Камы есть небольшой, но значимый памятник — он венчает братскую могилу рабочих Мотовилихинского завода, которые были расстреляны колчаковцами, пришедшими в Пермь в декабре 1918 года.

В 2009 году на Егошихинском некрополе в Перми был открыт памятник участникам Первой Мировой и гражданской войн. Черная стела установлена в той части некрополя, где с 19 века располагалось воинское кладбище.

В микрорайоне с революционным названием Чапаевский стоит гигантский крест, а рядом с ним — часовня. Предположительно на этом месте в ночь с 12 на 13 июня 1918 года расстреляли великого князя Михаила Романова и его секретаря Брайана Джонсона. Точное место убийство брата последнего императора неизвестно — его до сих пор пытаются найти историки, краеведы, а также потомки Романовых.

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Матрос Павел Хохряков родился в Вятской губернии, погиб под Екатеринбургом.Но боевые товарищи при отступлении забрали его тело с собой и похоронили в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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