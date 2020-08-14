В выходные танцуем с кумирами и вспоминаем скандального писателя

15 августа 2020 года исполняется 30 лет со дня гибели культового советского музыканта Виктора Цоя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В выходные, 15 и 16 августа, вспоминаем сразу несколько легендарных личностей: короля рок-н-рола, «грязного реалиста», культовую фигуру советской сцены и звезду нескольких десятков поколений. Кроме этого, займемся добрыми делами и своим здоровьем, посетим необычный театр и начнем писать книгу. Всё это — в подборке выходного дня URA.RU. Время нашей афиши — уральское (+2 к Москве).

7. Переосмыслите своё питание по-Стэнфордски

В открытом доступе появился курс, посвященный еде и здоровью, который читает доктор и преподаватель из Стэнфорда — Майя Адам. Программа рассчитана на четыре недели и дает информацию о современных трендах в питании, культурных предпосылках к перееданию и о том, как выбирать еду и делать покупки, чтобы укреплять здоровье.

6. Выберите себе питомца и помогите животным обрести дом

15 августа состоится онлайн выставка-пристройство животных «Домой!» . В прямом эфире можно будет познакомиться с 75 кошками и 45 собаками, волонтерами и звездными гостями. В рамках выставки будет доступно много полезной информации о жизни с собаками и кошками и возможностях помощи приютским животным. Таким образом, она будет интересна не только потенциальным владельцам, но и всем, для кого ответственное отношение к животным — не пустой звук.

5. Станьте писателями вместе с TED

TED-Ed это молодежная образовательная инициатива, миссия которой «запечатлеть и распространять голоса великих педагогов». Для этого команда TED соединяет выдающихся педагогов с талантливыми аниматорами, чтобы создать галерею ярких обучающих видео. Писательский воркшоп — это серия из 38 уроков, объединенных одной темой.

4. Танцуйте как Король

16 августа в городе Мемфис США проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли , певца, короля рок-н-ролла, киноактера и каратиста. До смерти Элвиса, наступившей 16 августа 1977 года, было продано 500 миллионов его пластинок, а через семь лет эта цифра возросла вдвое, такого не удавалось еще никому.

3. Отметьте 100-летие самого скандального писателя

16 августа легендарному писателю Чарльзу Буковски исполняется 100 лет! Чарльз Буковски — американский литератор, поэт, прозаик и журналист немецкого происхождения, представитель так называемого «грязного реализма». Автор более двухсот рассказов, включённых в шестнадцать сборников, шести романов и более тридцати поэтических книг. В день рождения великого (и одного из самых скандальных) автора предлагаем вам посмотреть документальный фильм о нем и выбрать себе новую книгу из коллекции Буковски.

2. Посетите концерт памяти великого музыканта

15 августа в 20:00 состоится онлайн-концерт памяти Виктора Цоя . В прямой трансляции можно будет увидеть фрагменты клипов группы «Кино», послушать лучшие песни в исполнении профессиональных музыкантов и поклонников и посмотреть фрагменты фильма, посвященного жизни Цоя.

1. Посмотрите спектакль вместе с детьми

Большой драматический театр создал в игровой вселенной Minecraft настоящий театр и представил первую в России премьеру Minecraft-спектакля — постановку «Вишневый сад» молодого режиссера Эдгара Закаряна по мотивам пьесы А.П. Чехова. Геймеры и зрители могут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Зрители увидят на сцене краткую версию «Вишневого сада», которая откроет серию minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.

Бонус: В эту субботу, 15 августа, День Рождения отмечает столица Урала — Екатеринбург. В программе запланированы и онлайн-мероприятия . Так, не нарушая карантин, жители других регионов могут поздравить Екатеринбург дистанционно, посмотреть шоу «Городская Свадьба», танцевальный фестиваль «DANCЕКБ», выступления группы «Чайф», Олега Майями, Natan и традиционный конкурс красоты, на котором выберут «Мисс Екатеринбург — 2020».