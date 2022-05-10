Политолог Минченко: отставки губернаторов связаны с Украиной

Идеолог «Политбюро 2.0» объяснил, как спецоперация изменила логику перестановок в регионах

11 мая 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Политолог Евгений Минченко предсказал все пять отставок губернаторов в своем рейтинге политической устойчивости глав регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Готовность к противостоянию с Западом из-за спецоперации на Украине — это один из главных критериев, по которому в Кремле решают о продолжении полномочий либо отставке глав регионов. Так прокомментировал серию отставок губернаторов 10 мая в интервью URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг», автор концепции «Политбюро 2.0» (об окружении президента Владимира Путина) Евгений Минченко. По его словам, главы регионов должны перевести экономику на мобилизационные рельсы, если хотят сохранить посты. — Сегодня стало известно об уходе с постов пяти губернаторов и назначении на их место временно исполняющих обязанности. Что общего у старых глав регионов, и что у новых врио? Сергей Жвачкин отработал губернатором Томской области два срока Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Первое — это настрой и готовность работать. У тех, кто ушел, даже относительно молодых, уже, что называется, «глаза не горели». Важно иметь страсть к тому, чем ты занимаешься. Второе — это качественный политический менеджмент, и речь идет не только о победе на выборах, хотя и выборы тоже нужны. Важно выстраивать отношения с региональными элитами, создавать целостный образ того, что вы делаете как для избирателей, так и для элит, а также федерального центра. Первые два критерия универсальны, но есть и новый. Это готовность обеспечить переход экономики региона на мобилизационные рельсы. Вне зависимости от того, сколько продлится спецоперация на Донбассе, нам придется длительное время находиться в противостоянии с Западом. И это потребует качественной перестройки экономики. — Четыре из пяти новых врио глав регионов (80%) прошли подготовку в «Школе губернаторов». В прошлые годы такого не было. В чем значимость этой подготовки? Врио губернатора Томской области назначен замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур Фото: Алексей Колчин © URA.RU — «Школа губернаторов» — это сегодня один из понятных кадровых лифтов. То, что четыре из пяти прошли через «Школу», показывает, насколько серьезное внимание уделяется этой подготовке. Там проходит не только обучение, но и развиваются навыки коммуникации, выстраиваются горизонтальные связи. Многие из моих знакомых друзей учились в «Школе губернаторов» и я вижу, что сообщество продолжает жить и после окончания курса. Это способствует сплочению российской управленческой элиты. — На замену уходящим губернаторам пришли люди, большинство из которых имеют опыт работы и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровне. Это новая тенденция или совпадение? Валерий Радаев продержался в кресле главы Саратовской области два срока Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Действительно, это сейчас такая сложилась модель подготовки кадров, что глава региона должен иметь опыт работы и на земле, и на федеральном уровне. Пройти качественную подготовку, так сказать, изучив управленческие инструменты. Как раз это то, что развивает «Школа губернаторов». Ставка на такие качества делается на системном уровне. — Учитывался ли при выборе новых врио губернаторов фактор местных элит? На смену Валерию Радаеву пришел глава правительства Саратовской области Роман Бусаргин Фото: Пресс-служба Правительства Саратовской области — Фактор местных элит учитывается, поскольку с ними надо каким-то образом выстраивать отношения. Установка такая, что у нового губернатора прежде всего должна быть понятная история взаимоотношений с федеральным центром, он должен для федералов быть понятным. А связок с местными группами интересов у него быть не должно, потому что это всегда может плавно перейти в какие-то коррупционные проявления. И, разумеется, новый губернатор должен быть готов к тому, чтобы быстро завоевать доверие избирателей. — Сергей Жвачкин отработал губернатором Томской области два срока, его преемником стал бывший заммэра Томска, а ныне замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Готов ли Мазур к новому назначению? Николай Любимов сообщил, что не планирует выдвигаться на новые губернаторские выборы в Рязанской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Что касается Мазура, я хотел бы добавить, что он еще отработал замгубернатора Калужской области, и был в числе претендентов на то, чтобы заменить главу этого региона Анатолия Артамонова. Потом переиграли и Мазур ушел на повышение на федеральный уровень. Там он прошел большую школу, позиция замглавы УВП — это серьезная позиция. — На смену отработавшему два срока губернатору Валерию Радаеву (61 год) приходит молодой вице-губернатор, глава правительства Саратовской области Роман Бусаргин (40 лет). Бусаргин — уроженец региона, имеет большой опыт муниципальной работы. Почему Радаева меняют на Бусаргина? Руководитель Росстата Павел Малков возглавил Рязанскую область Фото: пресс-служба Росстата — По Саратовской области я не думаю, что тут фактор влияния тех или иных персоналий, тут просто совпало. Решили пойти по модели сохранения мягкой преемственности. — В отличие от 65-летнего Жвачкина, губернатору Рязанской области Николаю Любимову всего 50 лет, но ему на смену выбрали 42-летнего руководителя Росстата Павла Малкова. Малков имеет опыт работы в правительстве родной для себя Саратовской области, в том числе — в ранге министра и заместителя губернатора. Почему его снова направляют в регион и почему в Рязань? Игорь Васильев объявил об уходе с поста губерантора Кировской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Почему именно в Рязань — это не так принципиально. Сейчас логика принятия решений такова, что, с одной стороны, руководители должны знать как живут регионы, но, с другой, наличие сильной исторической связи с конкретным регионом это скорее минус. У них задача — проводить политику федерального центра. Малков всем критериям отвечает. — В Кировской области референт Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александр Соколов (51 год) сменяет Игоря Васильева (60 лет). Кировская область — традиционно сложная для губернаторов, почему Соколов может справиться лучше Васильева? Врио губернатора Кировской области стал референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов Фото: Национальный Совет молодежных объединений России — Соколова я знаю много лет и он, на мой взгляд, очень опытный переговорщик и политический менеджер. Прежде он отвечал за целый ряд очень серьезных направлений в Администрации президента. Я несколько раз видел его публичные выступления, он умеет говорить ярко и образно. Кировская область действительно регион сложный, но при этом в какой-то степени он похож на родную для Соколова Костромскую область. Это тоже небольшой регион, где «каждое лыко в строку», и где надо выстраивать отношения с населением, а также привлекать внешние ресурсы. Я не исключаю, что лоббистские ресурсы Соколова могут оказаться здесь полезны. — Главе Марий Эл Александру Евстифееву 64 года, он, как и остальные, подал в отставку по собственному желанию. Врио главы республики стал бывший военный Юрий Зайцев (51 год). Зайцев работал в металлургии и энергетике, сейчас возглавляет правительство Калмыкии. По какому принципу отбирали Зайцева? Главе Марий Эл Александру Евстифееву 64 года, он подал в отставку по собственному желанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Зайцев, надо понимать, все-таки имеет силовой бэкграунд, военный институт Минобороны известно кого готовит, работников в какой сфере. Зайцев, даже находясь в бизнесе, не разрывал свои отношения с силовыми структурами. Думаю, он неплохо показал себя в правительстве Калмыкии. — Все ушедшие губернаторы, кроме Любимова, возрастные — от 60 лет и старше. Стал ли возраст играть большую роль? Врио главы республики Марий Эл стал бывший военный Юрий Зайцев Фото: пресс-служба Правительства Республики Калмыкия — Возраст играет свою роль, но не такую уж большую. Ключевой момент, все-таки, скорее усталость — насколько сам человек готов дальше работать. У нас есть некоторые относительно молодые губернаторы, которые устали, и это видно. Возможно, это потому, что они достаточно в раннем возрасте зашли на эту позицию. 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Готовность к противостоянию с Западом из-за спецоперации на Украине — это один из главных критериев, по которому в Кремле решают о продолжении полномочий либо отставке глав регионов. Так прокомментировал серию отставок губернаторов 10 мая в интервью URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг», автор концепции «Политбюро 2.0» (об окружении президента Владимира Путина) Евгений Минченко. По его словам, главы регионов должны перевести экономику на мобилизационные рельсы, если хотят сохранить посты. — Сегодня стало известно об уходе с постов пяти губернаторов и назначении на их место временно исполняющих обязанности. Что общего у старых глав регионов, и что у новых врио? — Первое — это настрой и готовность работать. У тех, кто ушел, даже относительно молодых, уже, что называется, «глаза не горели». Важно иметь страсть к тому, чем ты занимаешься. Второе — это качественный политический менеджмент, и речь идет не только о победе на выборах, хотя и выборы тоже нужны. Важно выстраивать отношения с региональными элитами, создавать целостный образ того, что вы делаете как для избирателей, так и для элит, а также федерального центра. Первые два критерия универсальны, но есть и новый. Это готовность обеспечить переход экономики региона на мобилизационные рельсы. Вне зависимости от того, сколько продлится спецоперация на Донбассе, нам придется длительное время находиться в противостоянии с Западом. И это потребует качественной перестройки экономики. — Четыре из пяти новых врио глав регионов (80%) прошли подготовку в «Школе губернаторов». В прошлые годы такого не было. В чем значимость этой подготовки? — «Школа губернаторов» — это сегодня один из понятных кадровых лифтов. То, что четыре из пяти прошли через «Школу», показывает, насколько серьезное внимание уделяется этой подготовке. Там проходит не только обучение, но и развиваются навыки коммуникации, выстраиваются горизонтальные связи. Многие из моих знакомых друзей учились в «Школе губернаторов» и я вижу, что сообщество продолжает жить и после окончания курса. Это способствует сплочению российской управленческой элиты. — На замену уходящим губернаторам пришли люди, большинство из которых имеют опыт работы и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровне. Это новая тенденция или совпадение? — Действительно, это сейчас такая сложилась модель подготовки кадров, что глава региона должен иметь опыт работы и на земле, и на федеральном уровне. Пройти качественную подготовку, так сказать, изучив управленческие инструменты. Как раз это то, что развивает «Школа губернаторов». Ставка на такие качества делается на системном уровне. — Учитывался ли при выборе новых врио губернаторов фактор местных элит? — Фактор местных элит учитывается, поскольку с ними надо каким-то образом выстраивать отношения. Установка такая, что у нового губернатора прежде всего должна быть понятная история взаимоотношений с федеральным центром, он должен для федералов быть понятным. А связок с местными группами интересов у него быть не должно, потому что это всегда может плавно перейти в какие-то коррупционные проявления. И, разумеется, новый губернатор должен быть готов к тому, чтобы быстро завоевать доверие избирателей. — Сергей Жвачкин отработал губернатором Томской области два срока, его преемником стал бывший заммэра Томска, а ныне замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Готов ли Мазур к новому назначению? — Что касается Мазура, я хотел бы добавить, что он еще отработал замгубернатора Калужской области, и был в числе претендентов на то, чтобы заменить главу этого региона Анатолия Артамонова. Потом переиграли и Мазур ушел на повышение на федеральный уровень. Там он прошел большую школу, позиция замглавы УВП — это серьезная позиция. — На смену отработавшему два срока губернатору Валерию Радаеву (61 год) приходит молодой вице-губернатор, глава правительства Саратовской области Роман Бусаргин (40 лет). Бусаргин — уроженец региона, имеет большой опыт муниципальной работы. Почему Радаева меняют на Бусаргина? — По Саратовской области я не думаю, что тут фактор влияния тех или иных персоналий, тут просто совпало. Решили пойти по модели сохранения мягкой преемственности. — В отличие от 65-летнего Жвачкина, губернатору Рязанской области Николаю Любимову всего 50 лет, но ему на смену выбрали 42-летнего руководителя Росстата Павла Малкова. Малков имеет опыт работы в правительстве родной для себя Саратовской области, в том числе — в ранге министра и заместителя губернатора. Почему его снова направляют в регион и почему в Рязань? — Почему именно в Рязань — это не так принципиально. Сейчас логика принятия решений такова, что, с одной стороны, руководители должны знать как живут регионы, но, с другой, наличие сильной исторической связи с конкретным регионом это скорее минус. У них задача — проводить политику федерального центра. Малков всем критериям отвечает. — В Кировской области референт Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александр Соколов (51 год) сменяет Игоря Васильева (60 лет). Кировская область — традиционно сложная для губернаторов, почему Соколов может справиться лучше Васильева? — Соколова я знаю много лет и он, на мой взгляд, очень опытный переговорщик и политический менеджер. Прежде он отвечал за целый ряд очень серьезных направлений в Администрации президента. Я несколько раз видел его публичные выступления, он умеет говорить ярко и образно. Кировская область действительно регион сложный, но при этом в какой-то степени он похож на родную для Соколова Костромскую область. Это тоже небольшой регион, где «каждое лыко в строку», и где надо выстраивать отношения с населением, а также привлекать внешние ресурсы. Я не исключаю, что лоббистские ресурсы Соколова могут оказаться здесь полезны. — Главе Марий Эл Александру Евстифееву 64 года, он, как и остальные, подал в отставку по собственному желанию. Врио главы республики стал бывший военный Юрий Зайцев (51 год). Зайцев работал в металлургии и энергетике, сейчас возглавляет правительство Калмыкии. По какому принципу отбирали Зайцева? — Зайцев, надо понимать, все-таки имеет силовой бэкграунд, военный институт Минобороны известно кого готовит, работников в какой сфере. Зайцев, даже находясь в бизнесе, не разрывал свои отношения с силовыми структурами. Думаю, он неплохо показал себя в правительстве Калмыкии. — Все ушедшие губернаторы, кроме Любимова, возрастные — от 60 лет и старше. Стал ли возраст играть большую роль? — Возраст играет свою роль, но не такую уж большую. Ключевой момент, все-таки, скорее усталость — насколько сам человек готов дальше работать. У нас есть некоторые относительно молодые губернаторы, которые устали, и это видно. Возможно, это потому, что они достаточно в раннем возрасте зашли на эту позицию.