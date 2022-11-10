В РФ изменят правила выдачи кредитов бизнесу

От банкиров ждут поддержки российских конкурентов Илона Маска

10 ноября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина готовит для банков новые правила кредитования бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Центробанк и правительство РФ обсуждают, как поменять порядок работы банков, чтобы они активнее кредитовали приоритетные для развития России проекты. В результате дискуссии к концу года появится новая концепция регулирования банков, а также реестр таких проектов. Новые правила упростят бизнесу получение денег под сложное производство необходимой в условиях санкций продукции, говорят опрошенные URA.RU экономисты. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина дала понять, что ждет от банков большей решительности при кредитовании бизнеса, который занимается перестройкой промышленности. «Первое основное изменение в регулировании — мы хотим стимулировать банки, чтобы они больше кредитовали проекты именно структурной трансформации. Это наш концептуальный подход, он требует выработки критериев, по которым банки смогут отбирать. Это риск-ориентированный стимулирующий подход», — сказала Набиуллина на форуме Finopolis 10 ноября. Премьер Михаил Мишустин поручил правительству разработку критериев отбора технологичных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские банки ждет длинный список изменений. «С учетом кризиса и национальной специфики мы будем настраивать и наши требования по нормативам, и то, что касается ликвидности, оценки рыночного, процентного и валютного рисков. Внимание будет уделено и повышению качества капитала — для нас очень важно, чтобы банковская система сохраняла реальный капитал, чтобы кредитовать», — перечислила Набиуллина. В ответ на запрос URA.RU о новых правилах для банков пресс-служба ЦБ рекомендовала обратить внимание на выступление директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова. В нем Данилов еще 27 июля сообщил, что Центробанк намерен «сосредоточиться на реализации стимулирующего подхода, направленного на поддержку кредитования и финансирования приоритетных проектов, максимально способствующих трансформации экономики и адаптации ее к новой ситуации — по технологической модернизации, социальной поддержке, прежде всего — в сфере занятости». ЦБ упростит доступ к кредитованию для приоритетных производственных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам представителя ЦБ, новый подход предполагает обоснованное снижение требований, которые банки предъявляют к трансформационным проектам, но только «при наличии ограничивающих кредитный риск элементов». К таким элементам относятся наличие высоконадежной компании, реализующей проект, гарантии и поручительства, субсидирование, долгосрочные договоры на выкуп продукции или налоговые льготы. От правительства в ЦБ ждут реестров трансформационных проектов с распределением их по значимости, а также механизмов снижения кредитного риска. «Чем более значимый проект кредитует банк и чем больше в нем элементов снижения кредитного риска, тем меньше регуляторная нагрузка», — пояснил Данилов. В пресс-службе Минэкономразвития в ответ на запрос URA.RU уточнили, что ведомство по поручению премьер министра РФ Михаила Мишустина совместно с ЦБ, госкорпорацией развития ВЭБ.РФ, Минпромторгом и бизнес-сообществом ведет разработку критериев отбора проектов технологического суверенитета и модернизации. «По финансированию таких проектов Центральный банк России готов смягчить регулятивные требования», — сообщили в Минэке. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU, в Минпромторге сообщили, что пока не участвуют в обсуждении концепции регулирования банков. Получить кредит в банке будет проще тем производителям, кто выпускает товары, требующие сложных технологических процессов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Структурная трансформация, над которой работают правительство и ЦБ, означает переход от сырьевой модели экономики к производству товаров высокого передела, то есть товаров, которые требуют сложных технологических процессов, объяснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Перед властями стоит задача провести экономическую трансформацию. Экономика у нас настроена на углеводородное сырье, а нужно перенастроить на производство товаров с высокой добавленной стоимостью, с высоким переделом, то есть высокотехнологичных товаров, конкурентоспособных на мировом рынке. По сути стоит задача осуществить технологический рывок. Новая концепция для банков будет поощрять именно такие кредиты. Вот смотрите, Илон Маск годами развивал свои проекты, не имея прибыли. Если бы банки в США работали как в России, он бы так ничего и не смог произвести, его бы закрыли. Но ему дали развиться и теперь его компании ведущие в мире», — привел пример Остапкович. ЦБ время от времени меняет правила работы банков, чтобы приспособить финансовую систему РФ к новым вызовам, подтвердил URA.RU экономист Александр Исаков. «В прошлом году банки активно занимались построением экосистем, а ЦБ требовал от них осторожности по части инвестирования в маркетплейсы или компании в реальном секторе. Логика была в том, что такие вложения лучше фондировать напрямую капиталом инвесторов — например, на фондовом рынке. В этом году ситуация резко изменилась, и теперь дискуссия во власти касается пересмотра подхода к регулированию инвестиций банков в нефинансовые компании — так называемые иммобилизованные активы. Теперь, вероятно, стоимость покупки банками таких активов может стать ниже с точки зрения капитала и нормативов, и в итоге избранные проекты структурной трансформации получат деньги на развитие», — заключил эксперт. Статья по теме Набиуллина объяснила, почему в России не будет дешевых кредитов Банки кредитуют бизнес-проекты, руководствуясь определенными критериями, поэтому их изменение влияет на доступ предприятий к заемным средствам, рассказала URA.RU независимый финансовый аналитик Светлана Асланова. «Банки обязаны оценить способность заемщика вернуть кредит, и чем выше ставки, тем выше риски, а значит и у некоторых видов бизнеса меньше шансов получить финансирование. Кроме того, банк обязан соблюдать пруденциальные нормативы, включая достаточность капитала. Изменение требований к нормативам со стороны Банка России для определенных проектов, а также государственная поддержка могут способствовать росту кредитования отдельных программ и секторов экономики», — сказала она. 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Центробанк и правительство РФ обсуждают, как поменять порядок работы банков, чтобы они активнее кредитовали приоритетные для развития России проекты. В результате дискуссии к концу года появится новая концепция регулирования банков, а также реестр таких проектов. Новые правила упростят бизнесу получение денег под сложное производство необходимой в условиях санкций продукции, говорят опрошенные URA.RU экономисты. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина дала понять, что ждет от банков большей решительности при кредитовании бизнеса, который занимается перестройкой промышленности. «Первое основное изменение в регулировании — мы хотим стимулировать банки, чтобы они больше кредитовали проекты именно структурной трансформации. Это наш концептуальный подход, он требует выработки критериев, по которым банки смогут отбирать. Это риск-ориентированный стимулирующий подход», — сказала Набиуллина на форуме Finopolis 10 ноября. Российские банки ждет длинный список изменений. «С учетом кризиса и национальной специфики мы будем настраивать и наши требования по нормативам, и то, что касается ликвидности, оценки рыночного, процентного и валютного рисков. Внимание будет уделено и повышению качества капитала — для нас очень важно, чтобы банковская система сохраняла реальный капитал, чтобы кредитовать», — перечислила Набиуллина. В ответ на запрос URA.RU о новых правилах для банков пресс-служба ЦБ рекомендовала обратить внимание на выступление директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова. В нем Данилов еще 27 июля сообщил, что Центробанк намерен «сосредоточиться на реализации стимулирующего подхода, направленного на поддержку кредитования и финансирования приоритетных проектов, максимально способствующих трансформации экономики и адаптации ее к новой ситуации — по технологической модернизации, социальной поддержке, прежде всего — в сфере занятости». По словам представителя ЦБ, новый подход предполагает обоснованное снижение требований, которые банки предъявляют к трансформационным проектам, но только «при наличии ограничивающих кредитный риск элементов». К таким элементам относятся наличие высоконадежной компании, реализующей проект, гарантии и поручительства, субсидирование, долгосрочные договоры на выкуп продукции или налоговые льготы. От правительства в ЦБ ждут реестров трансформационных проектов с распределением их по значимости, а также механизмов снижения кредитного риска. «Чем более значимый проект кредитует банк и чем больше в нем элементов снижения кредитного риска, тем меньше регуляторная нагрузка», — пояснил Данилов. В пресс-службе Минэкономразвития в ответ на запрос URA.RU уточнили, что ведомство по поручению премьер министра РФ Михаила Мишустина совместно с ЦБ, госкорпорацией развития ВЭБ.РФ, Минпромторгом и бизнес-сообществом ведет разработку критериев отбора проектов технологического суверенитета и модернизации. «По финансированию таких проектов Центральный банк России готов смягчить регулятивные требования», — сообщили в Минэке. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос URA.RU, в Минпромторге сообщили, что пока не участвуют в обсуждении концепции регулирования банков. Структурная трансформация, над которой работают правительство и ЦБ, означает переход от сырьевой модели экономики к производству товаров высокого передела, то есть товаров, которые требуют сложных технологических процессов, объяснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Перед властями стоит задача провести экономическую трансформацию. Экономика у нас настроена на углеводородное сырье, а нужно перенастроить на производство товаров с высокой добавленной стоимостью, с высоким переделом, то есть высокотехнологичных товаров, конкурентоспособных на мировом рынке. По сути стоит задача осуществить технологический рывок. Новая концепция для банков будет поощрять именно такие кредиты. ЦБ время от времени меняет правила работы банков, чтобы приспособить финансовую систему РФ к новым вызовам, подтвердил URA.RU экономист Александр Исаков. «В прошлом году банки активно занимались построением экосистем, а ЦБ требовал от них осторожности по части инвестирования в маркетплейсы или компании в реальном секторе. Логика была в том, что такие вложения лучше фондировать напрямую капиталом инвесторов — например, на фондовом рынке. В этом году ситуация резко изменилась, и теперь дискуссия во власти касается пересмотра подхода к регулированию инвестиций банков в нефинансовые компании — так называемые иммобилизованные активы. Теперь, вероятно, стоимость покупки банками таких активов может стать ниже с точки зрения капитала и нормативов, и в итоге избранные проекты структурной трансформации получат деньги на развитие», — заключил эксперт. Банки кредитуют бизнес-проекты, руководствуясь определенными критериями, поэтому их изменение влияет на доступ предприятий к заемным средствам, рассказала URA.RU независимый финансовый аналитик Светлана Асланова. «Банки обязаны оценить способность заемщика вернуть кредит, и чем выше ставки, тем выше риски, а значит и у некоторых видов бизнеса меньше шансов получить финансирование. Кроме того, банк обязан соблюдать пруденциальные нормативы, включая достаточность капитала. Изменение требований к нормативам со стороны Банка России для определенных проектов, а также государственная поддержка могут способствовать росту кредитования отдельных программ и секторов экономики», — сказала она.