Путин меняет структуру российской экономики в пользу регионов

Президент РФ Владимир Путин начал создавать в регионах центры прибыли. Он отказывается от центропериферического строения экономики и актуализирует процесс перевода головных офисов в регионы, которые для страны являются точками роста. Так эксперты комментируют итоги встречи Путина с главой госкорпорации «РусГидро» Виктором Хмариным 27 марта. По словам аналитиков, это позволит выровнять бюджеты субъектов, сдержит отток населения с периферии в Москву и стимулирует развитие территорий.
Встреча президента Путина с главой «РусГидро» Хмариным стала первой. Топ-менеджер был назначен на должность в ноябре 2020 года — на этом посту он сменил нынешнего министра энергетики Николая Шульгинова.
Прежде всего глава «РусГидро» по просьбе президента отчитался о результатах работы компании в 2022 году. «Это у нас самая крупная компания в области гидроэнергетики», — заметил Путин.
Хмарин подтвердил. По его словам, компания является «лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников». «У нас есть фактически все виды генерации, кроме атомной. Мы производим электроэнергию из водных потоков, из солнца, из ветра, из геотермальной энергии. Установленные мощности — где-то 38 гигаватт. Мы крупнейшая по мощности электрогенерирующая компания, при этом 85% наших мощностей приходится на низкоуглеродную генерацию. В этом году мы планируем выручку порядка 480 миллиардов рублей», — сообщил глава корпорации.
Отсюда и внушительные налоговые отчисления. Как отметил Хмарин, «налоговые платежи в 2022 году в бюджеты всех уровней — более 90 миллиардов рублей».
«Инвестиции — около 120 миллиардов, а общая инвестиционная программа „РусГидро“ до 2027 года — более 650 миллиардов рублей. „РусГидро“ является одним из крупнейших налогоплательщиков в России», — подчеркнул Хмарин.
Выслушав его, президент напомнил о планах по переводу головного офиса «РусГидро» из Москвы. «Мы как-то договаривались о том, что вы постепенно будете переносить свою штаб-квартиру в регион, где осуществляется основная производственная деятельность, — это Восточная Сибирь, Дальний Восток», — заметил Путин.
Хмарин заверил, что этот процесс идет полным ходом. Новым центром для штаб-квартиры компании станет Красноярск. Этот город выбран потому, что он равноудален от территорий, где «РусГидро» ведет свою деятельность. По словам топ-менеджера, уже приобретено здание для будущего офиса, там делается ремонт. В общей сложности будет создано полторы тысячи новых рабочих мест.
Президент с улыбкой спросил, как к этому относятся сотрудники, которые живут и работают в Москве. «Люди из Москвы готовы ехать туда или все-таки основной контингент будете набирать прямо на месте, в Красноярске? Ведь это специалисты должны быть высокого [уровня] и узкого профиля», — сказал Путин.
Глава «Русгидро» согласился, что в регионе найти профильных специалистов в таком количестве невозможно. Поэтому для сотрудников штаб-офиса в Москве создаются все условия, чтобы они вместе со своими семьями решились на переезд в Сибирь.
«От Москвы далеко, конечно. Зато [офис] будет в центре всех ваших производственных интересов и площадок», — подчеркнул президент Путин.
Процесс перевода головных офисов госкорпораций и крупнейших частных компаний в регионы присутствия начался в России давно, но он идет медленно и непросто. В августе 2021 года Газпром официально «приземлился» в Санкт-Петербурге, еще раньше, в 2005 году, там же обосновался банк ВТБ (впрочем, его топ-менеджмент по-прежнему находится в Москве).
Путин актуализировал эту тему и, как следствие, отказ от центропериферического строения российской экономики. Дальше можно ожидать распространения этой практики и на другие компании и регионы, полагает руководитель Института нового общества, эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. «Суть этого процесса — компания должна платить налоги там, где она работает, а не там, где ее штаб-квартира.
Это позволит стимулировать развитие офисной инфраструктуры, спрос на жилье и услуги. Для этого президент и стремится к переносу головных структур в регионы. А как по-другому увеличивать население той же Сибири, если у вас центропериферические отношения?» — отметил Колташов.
По мнению эксперта крупные экономические центры «дают импульс развитию регионов». Ведь рост, например, в Москве обеспечивается, в частности, за счет того, что люди продают квартиры в том же Красноярске, так как не видят там возможностей реализовать себя, и покупают жилье в Москве, где есть перспективы.
Позиция президента Путина о переносе офисов крупных компаний в регионы присутствия — это стратегический вопрос, убежден глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. Это создает более высокий уровень связанности страны, повышает самооценку жителей региона, влияет на экономику территории.
«Присутствие штаб-квартир будет оживлять территории. Это влечет развитие субъектов», — считает политолог.
Тем самым решается вопрос диверсификации доходной базы региональных бюджетов, пояснил старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. «НДФЛ будет платиться в регионе, таким образом решается проблема неравномерности распределения доходов по территории России. Идет выравнивание доходной базы. Это говорит о том, что в России не должно быть одной или двух точек роста — Москва и Санкт-Петербург. Их должно быть больше, а это — крупные города, где развита экономика, которая реально может и дальше расти», — резюмировал эксперт.
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