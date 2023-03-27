Путин меняет структуру российской экономики в пользу регионов

Госкорпорациям придется отказаться от привилегий жизни в Москве

27 марта 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин активизировал процесс перевода госкорпораций в регионы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Президент РФ Владимир Путин начал создавать в регионах центры прибыли. Он отказывается от центропериферического строения экономики и актуализирует процесс перевода головных офисов в регионы, которые для страны являются точками роста. Так эксперты комментируют итоги встречи Путина с главой госкорпорации «РусГидро» Виктором Хмариным 27 марта. По словам аналитиков, это позволит выровнять бюджеты субъектов, сдержит отток населения с периферии в Москву и стимулирует развитие территорий. Встреча президента Путина с главой «РусГидро» Хмариным стала первой. Топ-менеджер был назначен на должность в ноябре 2020 года — на этом посту он сменил нынешнего министра энергетики Николая Шульгинова. Для Виктора Хмарина это первая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным после назначения на должность главы «РусГидро» Фото: kremlin.ru Прежде всего глава «РусГидро» по просьбе президента отчитался о результатах работы компании в 2022 году. «Это у нас самая крупная компания в области гидроэнергетики», — заметил Путин. Хмарин подтвердил. По его словам, компания является «лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников». «У нас есть фактически все виды генерации, кроме атомной. Мы производим электроэнергию из водных потоков, из солнца, из ветра, из геотермальной энергии. Установленные мощности — где-то 38 гигаватт. Мы крупнейшая по мощности электрогенерирующая компания, при этом 85% наших мощностей приходится на низкоуглеродную генерацию. В этом году мы планируем выручку порядка 480 миллиардов рублей», — сообщил глава корпорации. Отсюда и внушительные налоговые отчисления. Как отметил Хмарин, «налоговые платежи в 2022 году в бюджеты всех уровней — более 90 миллиардов рублей». «Инвестиции — около 120 миллиардов, а общая инвестиционная программа „РусГидро“ до 2027 года — более 650 миллиардов рублей. „РусГидро“ является одним из крупнейших налогоплательщиков в России», — подчеркнул Хмарин. «РусГидро» является одним из крупнейших налогоплательщиков в России, и ее объекты находятся в разных регионах страны (на фото — Камская ГЭС) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Выслушав его, президент напомнил о планах по переводу головного офиса «РусГидро» из Москвы. «Мы как-то договаривались о том, что вы постепенно будете переносить свою штаб-квартиру в регион, где осуществляется основная производственная деятельность, — это Восточная Сибирь, Дальний Восток», — заметил Путин. Хмарин заверил, что этот процесс идет полным ходом. Новым центром для штаб-квартиры компании станет Красноярск. Этот город выбран потому, что он равноудален от территорий, где «РусГидро» ведет свою деятельность. По словам топ-менеджера, уже приобретено здание для будущего офиса, там делается ремонт. В общей сложности будет создано полторы тысячи новых рабочих мест. Президент с улыбкой спросил, как к этому относятся сотрудники, которые живут и работают в Москве. «Люди из Москвы готовы ехать туда или все-таки основной контингент будете набирать прямо на месте, в Красноярске? Ведь это специалисты должны быть высокого [уровня] и узкого профиля», — сказал Путин. Глава «Русгидро» согласился, что в регионе найти профильных специалистов в таком количестве невозможно. Поэтому для сотрудников штаб-офиса в Москве создаются все условия, чтобы они вместе со своими семьями решились на переезд в Сибирь. «От Москвы далеко, конечно. Зато [офис] будет в центре всех ваших производственных интересов и площадок», — подчеркнул президент Путин. Газпром в 2021 году сменил прописку с московской на петербургскую Фото: media.gazprom-neft.ru Процесс перевода головных офисов госкорпораций и крупнейших частных компаний в регионы присутствия начался в России давно, но он идет медленно и непросто. В августе 2021 года Газпром официально «приземлился» в Санкт-Петербурге, еще раньше, в 2005 году, там же обосновался банк ВТБ (впрочем, его топ-менеджмент по-прежнему находится в Москве). Путин актуализировал эту тему и, как следствие, отказ от центропериферического строения российской экономики. Дальше можно ожидать распространения этой практики и на другие компании и регионы, полагает руководитель Института нового общества, эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. «Суть этого процесса — компания должна платить налоги там, где она работает, а не там, где ее штаб-квартира. Это позволит стимулировать развитие офисной инфраструктуры, спрос на жилье и услуги. Для этого президент и стремится к переносу головных структур в регионы. А как по-другому увеличивать население той же Сибири, если у вас центропериферические отношения?» — отметил Колташов. При поддержке крупных компаний, присутствующих в регионах, идет развитие не только экономики, но и социальной сферы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По мнению эксперта крупные экономические центры «дают импульс развитию регионов». Ведь рост, например, в Москве обеспечивается, в частности, за счет того, что люди продают квартиры в том же Красноярске, так как не видят там возможностей реализовать себя, и покупают жилье в Москве, где есть перспективы. Позиция президента Путина о переносе офисов крупных компаний в регионы присутствия — это стратегический вопрос, убежден глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. Это создает более высокий уровень связанности страны, повышает самооценку жителей региона, влияет на экономику территории. «Присутствие штаб-квартир будет оживлять территории. Это влечет развитие субъектов», — считает политолог. Статья по теме Госкорпорации выселят из Москвы в регионы Тем самым решается вопрос диверсификации доходной базы региональных бюджетов, пояснил старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. «НДФЛ будет платиться в регионе, таким образом решается проблема неравномерности распределения доходов по территории России. Идет выравнивание доходной базы. Это говорит о том, что в России не должно быть одной или двух точек роста — Москва и Санкт-Петербург. Их должно быть больше, а это — крупные города, где развита экономика, которая реально может и дальше расти», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин начал создавать в регионах центры прибыли. Он отказывается от центропериферического строения экономики и актуализирует процесс перевода головных офисов в регионы, которые для страны являются точками роста. Так эксперты комментируют итоги встречи Путина с главой госкорпорации «РусГидро» Виктором Хмариным 27 марта. По словам аналитиков, это позволит выровнять бюджеты субъектов, сдержит отток населения с периферии в Москву и стимулирует развитие территорий. Встреча президента Путина с главой «РусГидро» Хмариным стала первой. Топ-менеджер был назначен на должность в ноябре 2020 года — на этом посту он сменил нынешнего министра энергетики Николая Шульгинова. Прежде всего глава «РусГидро» по просьбе президента отчитался о результатах работы компании в 2022 году. «Это у нас самая крупная компания в области гидроэнергетики», — заметил Путин. Хмарин подтвердил. По его словам, компания является «лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников». «У нас есть фактически все виды генерации, кроме атомной. Мы производим электроэнергию из водных потоков, из солнца, из ветра, из геотермальной энергии. Установленные мощности — где-то 38 гигаватт. Мы крупнейшая по мощности электрогенерирующая компания, при этом 85% наших мощностей приходится на низкоуглеродную генерацию. В этом году мы планируем выручку порядка 480 миллиардов рублей», — сообщил глава корпорации. Отсюда и внушительные налоговые отчисления. Как отметил Хмарин, «налоговые платежи в 2022 году в бюджеты всех уровней — более 90 миллиардов рублей». Выслушав его, президент напомнил о планах по переводу головного офиса «РусГидро» из Москвы. «Мы как-то договаривались о том, что вы постепенно будете переносить свою штаб-квартиру в регион, где осуществляется основная производственная деятельность, — это Восточная Сибирь, Дальний Восток», — заметил Путин. Хмарин заверил, что этот процесс идет полным ходом. Новым центром для штаб-квартиры компании станет Красноярск. Этот город выбран потому, что он равноудален от территорий, где «РусГидро» ведет свою деятельность. По словам топ-менеджера, уже приобретено здание для будущего офиса, там делается ремонт. В общей сложности будет создано полторы тысячи новых рабочих мест. Президент с улыбкой спросил, как к этому относятся сотрудники, которые живут и работают в Москве. «Люди из Москвы готовы ехать туда или все-таки основной контингент будете набирать прямо на месте, в Красноярске? Ведь это специалисты должны быть высокого [уровня] и узкого профиля», — сказал Путин. Глава «Русгидро» согласился, что в регионе найти профильных специалистов в таком количестве невозможно. Поэтому для сотрудников штаб-офиса в Москве создаются все условия, чтобы они вместе со своими семьями решились на переезд в Сибирь. Процесс перевода головных офисов госкорпораций и крупнейших частных компаний в регионы присутствия начался в России давно, но он идет медленно и непросто. В августе 2021 года Газпром официально «приземлился» в Санкт-Петербурге, еще раньше, в 2005 году, там же обосновался банк ВТБ (впрочем, его топ-менеджмент по-прежнему находится в Москве). Путин актуализировал эту тему и, как следствие, отказ от центропериферического строения российской экономики. Дальше можно ожидать распространения этой практики и на другие компании и регионы, полагает руководитель Института нового общества, эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. «Суть этого процесса — компания должна платить налоги там, где она работает, а не там, где ее штаб-квартира. По мнению эксперта крупные экономические центры «дают импульс развитию регионов». Ведь рост, например, в Москве обеспечивается, в частности, за счет того, что люди продают квартиры в том же Красноярске, так как не видят там возможностей реализовать себя, и покупают жилье в Москве, где есть перспективы. Позиция президента Путина о переносе офисов крупных компаний в регионы присутствия — это стратегический вопрос, убежден глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. Это создает более высокий уровень связанности страны, повышает самооценку жителей региона, влияет на экономику территории. Тем самым решается вопрос диверсификации доходной базы региональных бюджетов, пояснил старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. «НДФЛ будет платиться в регионе, таким образом решается проблема неравномерности распределения доходов по территории России. Идет выравнивание доходной базы. Это говорит о том, что в России не должно быть одной или двух точек роста — Москва и Санкт-Петербург. Их должно быть больше, а это — крупные города, где развита экономика, которая реально может и дальше расти», — резюмировал эксперт.