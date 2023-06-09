Россия дала союзникам гарантии защиты от санкций

Путин послал сигнал партнерам в Центральной Азии и СНГ

09 июня 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин лично поприветствовал делегации из стран ЕАЭС и СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин намерен ускорить интеграцию стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ). С этой целью он прибыл в Сочи на встречу с главами иностранных делегаций 9 июня, объясняют эксперты URA.RU итоги рабочей поездки президента. По их мнению, Путин хочет окончательно прояснить позицию стран в случае поставок НАТО Украине продвинутой военной техники, а также показать, что готов помочь уходить от рисков санкционного давления. Работа Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ стартовала 7 июня в Сочи и длилась три дня. Встречи проходили под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В Олимпийскую столицу прибыл и президент России. В пятницу, после неформального общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (на которой стало известно, что размещение в союзном государстве «соответствующих видов вооружений» начнется через месяц), Путин отправился на встречу с главами зарубежных делегаций. Рабочий день президента РФ Владимира Путина (слева) начался с неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (справа) Фото с сайта kremlin.ru Российский лидер поприветствовал присутствующих, особо отметив, что у сотрудничества всех стран-участниц есть одна общая цель — углубление интеграции и раскрытие новых сфер взаимодействия. «Перед правительствами наших государств стоят действительно большие, комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлеченности наших экономик и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов. Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой «Сделано в Евразэс». Ничего против никто не имеет, если это будет под общей маркой «Сделано в СНГ». Неважно — главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие», — подчеркнул президент России. Евразийский межправительственный совет стартовал 7 июня под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин в очередной раз указал, что Россия не предлагает отгородиться от остального мира. По словам президента, речь вовсе не идет о том, чтобы все всегда и «любой ценой» производить самостоятельно. «Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы, я так осторожно скажу, нам быть независимыми, потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — пояснил глава государства. Президент России также выразил готовность делиться с коллегами самыми передовыми наработками, например, в сфере цифровизации государственных услуг. Также Путин призвал усилить взаимодействие по линии органов исполнительной власти и центробанков государств — это позволит укрепить финансовый суверенитет союзных стран. «Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсифицировать и гармонизировать евразийский финансовый рынок — так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирования в экономики наших государств», — пояснил российский лидер. Статья по теме Путин показал губернаторам силу, которая поможет одолеть санкции Страны ЕАЭС и СНГ, за исключением Белоруссии, не выступают с открытой поддержкой России, пытаются удерживать нейтралитет и придерживаться многовекторной внешней политики. Но для этих государств пришло время сделать окончательный выбор, считают аналитики. Заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков считает, что Путин лично прибыл в Сочи, чтобы прояснить позицию партнеров. «Если начнется поставка продвинутых технических средств, дальнобойных ракет, не говоря уже о тактическом ядерном вооружении, это будет означать, что НАТО вступило в реальную войну против нас. В связи с этим Путину важно четко понимать, каково отношение к этой перспективе наших соседей, партнеров по СНГ. Ведь Россия борется не только за себя, но и за их право быть суверенными и независимыми. Поэтому, на случай столкновения с Западом, нужно понимать, где проходит фронт союзников, а где тылы, на которые мы не можем полагаться», — сказал эксперт. Статья по теме Путин отвел пять лет, чтобы заместить технологии Запада Ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников убежден, что свой выбор страны ЕАЭС и СНГ уже сделали, и перед Россией стоит задача минимизировать ущерб от вторичных санкций. Своим присутствием на совещании в Сочи Путин послал партнерам сигнал, что Россия готова оказать всю необходимую поддержку. «Путин приехал, чтобы ускорить интеграционный процесс в Евразийском экономическом пространстве. Для России это сейчас один из приоритетов. Президент решил дополнительно стимулировать процесс, подтвердив готовность России активно участвовать в продвижении интеграционных инициатив, готовность помогать уходить от рисков санкционного давления», — пояснил Масленников. Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский уверен, что Путин намерен сплотить самостоятельную международную экономическую зону. «Он поставил задачу интегрировать страны, которые готовы отстраниться от поддержки США. Если в прошлом году на 9 мая приехал только Лукашенко, то сейчас приехали семь президентов. То есть ведется работа по сплочению потенциальной самостоятельной экономической зоны, способной выйти из-под финансово-валютных установок, которые сложились в мире и которые диктуют наши оппоненты», — резюмировал Черняховский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин намерен ускорить интеграцию стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ). С этой целью он прибыл в Сочи на встречу с главами иностранных делегаций 9 июня, объясняют эксперты URA.RU итоги рабочей поездки президента. По их мнению, Путин хочет окончательно прояснить позицию стран в случае поставок НАТО Украине продвинутой военной техники, а также показать, что готов помочь уходить от рисков санкционного давления. Работа Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ стартовала 7 июня в Сочи и длилась три дня. Встречи проходили под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В Олимпийскую столицу прибыл и президент России. В пятницу, после неформального общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (на которой стало известно, что размещение в союзном государстве «соответствующих видов вооружений» начнется через месяц), Путин отправился на встречу с главами зарубежных делегаций. Российский лидер поприветствовал присутствующих, особо отметив, что у сотрудничества всех стран-участниц есть одна общая цель — углубление интеграции и раскрытие новых сфер взаимодействия. «Перед правительствами наших государств стоят действительно большие, комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлеченности наших экономик и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов. Путин в очередной раз указал, что Россия не предлагает отгородиться от остального мира. По словам президента, речь вовсе не идет о том, чтобы все всегда и «любой ценой» производить самостоятельно. «Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы, я так осторожно скажу, нам быть независимыми, потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — пояснил глава государства. Президент России также выразил готовность делиться с коллегами самыми передовыми наработками, например, в сфере цифровизации государственных услуг. Также Путин призвал усилить взаимодействие по линии органов исполнительной власти и центробанков государств — это позволит укрепить финансовый суверенитет союзных стран. «Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсифицировать и гармонизировать евразийский финансовый рынок — так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирования в экономики наших государств», — пояснил российский лидер. Страны ЕАЭС и СНГ, за исключением Белоруссии, не выступают с открытой поддержкой России, пытаются удерживать нейтралитет и придерживаться многовекторной внешней политики. Но для этих государств пришло время сделать окончательный выбор, считают аналитики. Заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков считает, что Путин лично прибыл в Сочи, чтобы прояснить позицию партнеров. «Если начнется поставка продвинутых технических средств, дальнобойных ракет, не говоря уже о тактическом ядерном вооружении, это будет означать, что НАТО вступило в реальную войну против нас. В связи с этим Ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников убежден, что свой выбор страны ЕАЭС и СНГ уже сделали, и перед Россией стоит задача минимизировать ущерб от вторичных санкций. Своим присутствием на совещании в Сочи Путин послал партнерам сигнал, что Россия готова оказать всю необходимую поддержку. «Путин приехал, чтобы ускорить интеграционный процесс в Евразийском экономическом пространстве. Для России это сейчас один из приоритетов. Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский уверен, что Путин намерен сплотить самостоятельную международную экономическую зону. «Он поставил задачу интегрировать страны, которые готовы отстраниться от поддержки США. Если в прошлом году на 9 мая приехал только Лукашенко, то сейчас приехали семь президентов. То есть ведется работа по сплочению потенциальной самостоятельной экономической зоны, способной выйти из-под финансово-валютных установок, которые сложились в мире и которые диктуют наши оппоненты», — резюмировал Черняховский.