23:20 02 мая 2017 0

Горбачева ждут в суде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Москва отказалась вручать экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку в окружной суд столицы Литвы Вильнюса.

Просьбу прибалтийского государства в Кремле отклонили, основываясь на договоре о правовой помощи между Россией и Литвой, в котором предусмотрено подобное решение, если только существует вероятность причинения ущерба суверенитету одной из стран, а также из-за противоречия принципам национальных законов, пишет «Русская планета».

В суде Вильнюса намеревались допросить Михаила Горбачева в качестве свидетеля по дела о январских событиях 1991 года, когда в Литве погибли 14 человек. Ранее Горбачев заявлял, что не намерен принимать участие в данном судебном процессе.