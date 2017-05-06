Харьковские пограничники задержали двух украинцев за попытку провезти в Россию сало

19:22 06 мая 2017 0

Украинцам не удалось провезти сало в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пограничники в Харьковской области задержали двух украинцев, которые пытались провезти в Россию сало. Во время задержания горе-контрабандисты оказали сопротивление.

Автомобиль марки «ВАЗ» был задержан пограничным нарядом во время проверки государственной границы между украинским селом Отрадное и российской Новопетровкой. Как сообщает «Газета.ру», в багажнике пограничники обнаружили девять мешков сала общим весом почти 200 кило.

При задержании горе-контрабандисты 33 и 32 лет даже оказали сопротивление. По предварительным данным, нелегальное сало потянуло почти на 110 тысяч рублей. Сейчас продукт передан сотрудникам фискальной службы.