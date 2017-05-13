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13 мая 2017
12 мая 2017
21:12  13 мая 2017 0

Болгарский участник «Евровидения» пообещал разбить награду в случае победы. ВИДЕО

Кристиан Костов скучает по МосквеФото: EuroVisionary
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Евровидение в Киеве
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Болгарский участник «Евровидения» пообещал разбить награду в случае своей победы. Кристиан Костов заявил, что скучает по Красной площади.

Неожиданное видеозаявление болгарского певца появилось на YouTube.

«Я дико скучаю по Красной площади, дико скучаю по моей квартире, по виду на МГУ — я из окна вижу МГУ каждый день. Я обязательно сделаю фан-встречу или что-то такое — и мы увидимся с вами в Москве. Надеюсь, что я приеду в Москву с „Хрустальным микрофоном“ и разобью его на видео. Я сделаю break-up video, и, надеюсь, оно соберёт много просмотров», — говорит Кристиан на видео.

Как напоминает издание «Ридус», Кристиан — сын болгарина и казашки, родился и вырос в Москве и является гражданином РФ. На «Евровидении» парень выступает от Болгарии и является одним из трех фаворитов конкурса.

Украинские власти не стали наказывать болгарского участника за выступление в Крыму в 2014 году, как это сделали с российской исполнительницей Юлией Самойловой. СБУ объяснила это тем, что на тот момент Костов был несовершеннолетним, поэтому оснований для запрета въезда на Украину нет.

Евгений Лазарев
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