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02 июня 2017
01 июня 2017
08:50  02 июня 2017 0

34 человека погибли при нападении на казино отеля в Филиппинах

Власти Филиппин расценивают случившееся как ограблениеФото: Википедия

34 человека погибли при нападении грабителя на казино отеля в Филиппинах. Как сообщает РБК, после стрельбы случился пожар, и большинство людей задохнулись от дыма.

Полиция Манилы подсчитала количество жертв после атаки вооруженного преступника на отель Resorts World Manila. Жертвами стало не менее 34 человек. Ворвавшись в казино, мужчина поджег столы, клиенты оказались заблокированы в кольце пламени на третьем этаже отеля. Посетители выпрыгивали из окон, спасаясь от огня, однако большая часть людей скончалась от удушья.

Правоохранительные органы считают, что случившееся было обычным ограблением: во время задержания преступник покончил с собой, рядом с телом были найдены ружье и сумка, полная фишек. Однако ранее рассматривалась версия теракта. Как добавляет издание, ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Сергей Снегирев
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