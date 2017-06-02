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02 июня 2017
01 июня 2017
07:20  02 июня 2017 0

Напавший на отель в Маниле преступник застрелился

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Рядом с телом нападавшего была найдена сумка с фишками казиноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Напавший на гостиничный комплекс в филиппинской Маниле найден мертвым. Вероятнее всего, он совершил суицид, передает RT со ссылкой на иностранные источники.

По словам главы местной полиции, тело подозреваемого в атаке на гостиницу и казино было обнаружено на пятом этаже комплекса. Рядом с ним лежало ружье и сумка, а в ней — фишки на сумму более 226 $ тыс.

Ранее сообщалось, что отель Resorts World Manila подвергся террористической атаке со стороны членов запрещенной в России организации ИГИЛ. Позже эти сведения были опровергнуты. Как оказалось, стрельба была связана с ограблением. В результате нападения ранения получили около 25 человек.

Сергей Демин
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