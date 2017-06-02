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02 июня 2017
01 июня 2017
04:00  02 июня 2017 0

Власти Филиппин опровергли атаку террористов на отель в Маниле

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
"Исламское государство" уже объявило о причастности к нападению на гостиницуФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Манилы косвенно опровергла информацию о том, что на гостиничный комплекс «Resorts World Manila» совершили нападение сторонники «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая группировка). По заверениям представителей правоохранительных органов, имело место ограбление казино.

Глава полиции Филиппин Роналд Дела Роза заявил журналистам, что грабитель пытался вынести из казино, расположенного в гостиничном комплексе, фишки. Сумка, принадлежащая грабителю якобы оказалась заполнена ими, сообщает «RT на русском».

Как сообщалось ранее, перестрелка, в результате которой пострадали не менее 25 человек, произошла в гостинице «Resorts World Manila». Ответственность за нападение уже взяли на себя террористы ИГИЛ. По имеющейся информации, постояльцами отеля являются в основном иностранцы — граждане Великобритании и Европы. Очевидцы также сообщали о взрывах, прогремевших в районе отеля.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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