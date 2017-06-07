09:00 07 июня 2017 0

Владимира Путина показали жителям США агрессивным и лукавым человеком Фото: Александр Мамаев / URA.RU

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И вот что произошло, пока вы спали:

Нашумевшее интервью Владимира Путина в прошлые выходные здорово «порезали». Из ответов, которые наш президент дал журналистке NBC, вырезали целые куски. Американцам показали интервью, которое в два раза короче оригинального, и в нем Путин лукавит и отвечает неоправданно агрессивно.

Через несколько лет на рынке авиакомпаний вполне может остаться только один «Аэрофлот». Все идет к тому, что более мелкие конкуренты в конце концов умрут, поскольку постоянно терпят огромные убытки.

В Челябинске возле дома нашли человеческую голову в пакете. По всей видимости, ее отрезали.

Югорский «наноморс» спрятали от приехавшего в регион министра связи России. И это очень странно — раньше этой «инновационной разработкой» за несколько миллионов рублей очень гордились.

Тагильский исследователь всего неопознанного Валентин Дегтерев нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов. Найденная пещера и впрямь выглядит подозрительной.

Футбольный клуб «Терек» решили переименовать в честь Кадырова, и многим болельщикам это не понравилось. Темпераментные чеченцы внезапно выступили жестко против, предложив переименовать «Спартак» в «Володю».