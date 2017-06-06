Путин подвергся цензуре на NBC: из ответов выпали целые куски

20:51 06 июня 2017 0

Путина спросили, он ответил, американцем донесли иначе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 6 июня, вице-президент США Майк Пенс назвал Россию одной из главных мировых угроз. Он поставил нашу страну в один ряд с Ираном и терроризмом. Негативное отношение к России только растет: в январе этого года с Пенсом были согласны 82% американцев, два года назад, в марте 2015 года, таких было 75% (по данным совместного исследования агентства Reuters и центра изучения общественного мнения Ipsos).

Заявление Пенса последовало спустя сутки после выхода эксклюзивного интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC, которое показали в воскресный прайм-тайм. Раскручивать его стали заранее, во время прямых включений с экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ): телеведущая NBC Мегин Келли модерировала пленарное заседание с участием Владимира Путин. В ходе той публичной беседы она задала главные вопросы, которые волнуют, по словам политолога Евгения Минченко, весь мейнстрим американских СМИ (есть ли связь между Путиным и Трампом, виновны ли русские хакеры в победе республиканца на выборах, хотел ли Трамп отменить санкции против России и др.).

«Келли — злой, но предсказуемый следователь. Я думаю, что Путину нужно было, чтобы ему были заданы все эти вопросы и именно в такой жесткой манере», — заявил политолог «URA.RU».

В тот же вечер Келли снова поговорила с Путиным, но уже для своей аудитории. Именно этот вариант растиражировали зарубежные СМИ: по следам интервью появились заметки, и стало понятно, что именно зацепило американцев и на чем редакторы заострили внимание своих читателей.

Владимир Путин дал эксклюзивное интервью заклятому врагу Трампа, журналистке Мегин Келли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самый смелый заголовок продемонстрировал американский таблоид Daily Beast, в котором связь между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом указывается напрямую: «Владимир Путин воспользовался медиа-правилом Трампа. Президент Трамп отрицал, что он марионетка Путина, но Мэган Келли, кажется, запуталась в нитках кукловода-Путина». Начало статьи сразу задает нужный редакторам тон: «новое шоу Келли на NBC прошло в знакомом для нее формате: она сидела напротив сильного мира сего и слушала его повторяющуюся ложь». Тут же стоит ссылка на интервью Трампа, которого Келли интервьюировала в ходе предвыборной кампании (считается, что журналистка занесена в список личных врагов миллиардера).

Статья начинается с того, что автор дает оценку словам Путина: «дерзко повторял демонстративную ложь и конспирологические теории десятилетней давности, а также делал анти-журналистские выпады в ходе 11-минутного интервью», а после пересказывает беседу с едкими комментариями в адрес российского президента.

Замечание о длительности интервью на NBC оказался зацепкой, по которой «URA.RU» нашло отличия американской версии от оригинала, который доступен на официальном сайте Кремля. Оказалось, что телезрителям в США показали укороченный вариант разговора Келли с президентом: на самом деле он длился в два раза дольше — 20 минут. Кроме того, беседу с первым лицом разбавили закадровыми ремарками, короткими видео-вставками, а вопросы были переставлены местами.

Интервью оформили так, что у зрителя могло сложиться впечатление, что Путин лукавит и отвечает неоправданно агрессивно.

«URA.RU» разобрало интервью NBC, чтобы понять, как американское ТВ преподнесло позицию Владимира Путина своим зрителям.

Келли начала разговор с вопроса «в лоб»: врут ли спецагенты и представители политического истеблишмента, когда говорят о том, что Россия повлияла на результаты выборов в США.

«Они введены в заблуждение и не анализируют информацию в полном объёме. Я ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы в США», — сказал Путин. В оригинальной версии он продолжил, что говорил об этом с экс-президентом Бараком Обамой, который, по мнению Путина, засомневался в обвинениях. Глава России настаивал, что современные технологии позволяют подставить любого человека или структуру, а также усомнился в том, что на результаты выборов «в такой большой, великой державе, как Соединенные Штаты <…> никогда невозможно». Но этого, американские зрители так и не узнали — в ТВ-версию вошла лишь цитата, состоящая из двух предложений.

Ответ выглядит исключительно как отрицание, Путин якобы не приводит доводов, которые объясняли позицию России.

Но если в этой части ответ Путина просто обрезали, то в другой — вынули середину. Это исказило смысл сказанного и привело к тому, что речь президента выглядит неоправданно агрессивной.

Келли спросила, что Владимир Путин ответил бы тем, кто считает, что он «управляет страной, которая погружена в коррупцию, страной, где журналистов, которые критически высказывают свою точку зрения, убивают, страной, где диссиденты могут оказаться в тюрьме, или еще что-то похуже».

Манипулируя «русским следом» политический истеблишмент США давит на президента Трампа Фото: depositphotos.com © URA.RU

В варианте NBC президент спокойно начинает с фразы, что «Россия развивается по демократическому пути. Это — безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений». И тут же меняется в лице — строго переводит разговор в другое русло: «Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причём постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить? Мы готовы прислушиваться к нашим партнёрам, мы готовы прислушиваться к оценкам тогда, когда это делается доброжелательно, с целью наладить контакт, создать единую атмосферу, посвятить себя служению единым ценностям, но мы абсолютно не принимаем, когда подобные вещи используются в качестве инструментов политической борьбы. Хочу, чтобы все об этом знали. Вот в этом и есть наш месседж», — говорит президент и на этом интервью для американского зрителя заканчивается.

На самом деле между первой цитатой и второй находился довольно развернутый ответ президента.

Путин развивает мысль о том, что Россия идет демократическим путем, где разрешены митинги оппозиции и есть свобода слова. Указывает на то, что полиция наводит порядок только в том случае, когда люди «в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство».

«Наша полиция <…> не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в США. Что касается оппозиции. Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и спецслужбы разобрали его на колёсики и растворили. Я же не задаю Вам вопрос: как у вас с демократией в Соединённых Штатах?», — говорит президент, и уже после этого интересуется у журналистки, почему американцы считают себя вправе учить нас жить. Но этих доводов телезрители NBC тоже не услышали, как и той части интервью, в которой Путин рассказывает о своей связи с Санкт-Петербургом, о проблемах современной России: о пенсиях, зарплатах, изменениях в экономике и вооруженных силах.

Нарезка, которая представлена американскому зрителю, делает Путина более резким и жестким, чем это представлено в оригинале, считает старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭО РАН Виктория Журавлева.

«СМИ обрабатывают информацию, и выдают в другом ракурсе для американских граждан. Они опять видят нашего президента через призму прессы», — отметила Журавлева. Американист подтверждает, что сейчас в США как никогда велики антироссийские настроения. Причем, как утверждает эксперт, они сильно завязаны на образе Владимира Путина:

«Критикуя Россию, критикуют Путина. Явно выбран такой фокус и на это работают все СМИ. В медиа идет серьезная кампания, которая поддерживается властью».

Главная причина — это конфликт политических элит с Дональдом Трампом. Разыгрывает «российскую карту», американский истеблишмент оказывает давление на своего президента: «В данном случае Россия стала заложником внутриамериканских политических игр».