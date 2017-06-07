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07 июня 2017
06 июня 2017
10:13  07 июня 2017 0

Создатель «Фаренгейт 9/11» начал сбор компромата на Трампа

Новый фильм «Фаренгейт 11/9» посвящен выборам 2016 года и Трампу личноФото: Wikimedia Commons

Автор и режиссер оппозиционных фильмов Майкл Мур запустил сайт для сбора компромата на президента США Дональда Трампа. Ресурс гарантирует информаторам анонимность.

Разоблачительные материалы войдут в новый документальный фильм Мура «Фаренгейт 11/9», который посвящен нынешнему президенту США и президентским выборам 2016 года.

«Мы приветствуем решение патриотичных американцев, знающих о преступлениях, лживых заявлениях и в целом неправомерных действий Трампа и его соратников, сообщить об этом во имя защиты США от тирании», — говорится в приветственном сообщении на портале, передает «Федеральное агентство новостей».

«Сегодня я запускаю TrumpiLeaks — сайт, который позволит бесстрашным разоблачителям тайно связываться со мной и моей командой», — говорится в заявлении режиссера, сообщил «телеканал 360».

Семен Гринберг
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