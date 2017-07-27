Госдеп США закупит снаряжение для украинских снайперов

Госдеп США собирается закупить снаряжение для украинских снайперов. Из Америки в Киев собираются отправить разные виды штативов, прицелов, кейсов для винтовок и камуфляжные костюмы.
По данным контракта, выставленного на тендер, США должны переслать в Украину 630 предметов, входящих в снайперское снаряжение. Цены уже включают авиаперевозку до Киева.
Американцы собираются привезти в Украину 30 оптических прицелов Mark 6 3-18×44mm стоимостью более 170 тысяч рублей, 20 коллиматорных прицелов EOTech по цене около 40,5 тысячb рублей. Также контрактом предусмотрено 30 лазерных дальномеров (стоимость 24 — 42 тысячb рублей).
Закупить планируется и 30 камуфляжных костюмов, бинокли и кейсы для снайперских винтовок, передает RT.