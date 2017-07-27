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27 июля 2017
12:39  27 июля 2017 0

Госдеп США закупит снаряжение для украинских снайперов

Евгений Куйвашев в Хомутовке., автомат, оружие, снайпер
Американцы собираются привезти в Украину камуфляжные костюмы и разную оптикуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдеп США собирается закупить снаряжение для украинских снайперов. Из Америки в Киев собираются отправить разные виды штативов, прицелов, кейсов для винтовок и камуфляжные костюмы.

По данным контракта, выставленного на тендер, США должны переслать в Украину 630 предметов, входящих в снайперское снаряжение. Цены уже включают авиаперевозку до Киева.

Американцы собираются привезти в Украину 30 оптических прицелов Mark 6 3-18×44mm стоимостью более 170 тысяч рублей, 20 коллиматорных прицелов EOTech по цене около 40,5 тысячb рублей. Также контрактом предусмотрено 30 лазерных дальномеров (стоимость 24 — 42 тысячb рублей).

Закупить планируется и 30 камуфляжных костюмов, бинокли и кейсы для снайперских винтовок, передает RT.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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