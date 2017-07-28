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28 июля 2017
27 июля 2017
00:25  28 июля 2017 0

Автор скандального фильма о Николае II отказался вырезать голую грудь

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, пикет, акция протеста, фильм матильда, несанкционированная акция
Фильм, премьера которого намечена на октябрь 2017 года, уже вызвал бурное негодование общественностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный российский режиссер Алексей Учитель отказался удалять из своей картины «Матильда» некоторые сцены, которые смутили Общественный совет при Минкульте РФ. В частности, режиссер прямо заявил, что не собирается вырезать кадры с голой женской грудью.

«Естественно, конечно, я не буду вносить правки, — приводит слова режиссера „Национальная служба новостей“. — Та же сцена с голой грудью не является эротической. Я не хочу это обсуждать и никакие правки вносить не буду».

Отметим, ранее с критикой картины выступил глава Общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло. По его словам, «Матильда» полна «голливудских эффектов», а картине в целом не хватает деликатности, присущей русской традиции. Павел Прожигайло, в частности, отметил, что «Тарковский и Бондарчук так не снимали».

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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