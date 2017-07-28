Известный российский режиссер Алексей Учитель отказался удалять из своей картины «Матильда» некоторые сцены, которые смутили Общественный совет при Минкульте РФ. В частности, режиссер прямо заявил, что не собирается вырезать кадры с голой женской грудью.
«Естественно, конечно, я не буду вносить правки, — приводит слова режиссера „Национальная служба новостей“. — Та же сцена с голой грудью не является эротической. Я не хочу это обсуждать и никакие правки вносить не буду».
Отметим, ранее с критикой картины выступил глава Общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло. По его словам, «Матильда» полна «голливудских эффектов», а картине в целом не хватает деликатности, присущей русской традиции. Павел Прожигайло, в частности, отметил, что «Тарковский и Бондарчук так не снимали».