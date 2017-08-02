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02 августа 2017
Главные новости Москвы
15:10  02 августа 2017 0

Импортозамещение с Украиной проходит гладко: сало уже заменили

Украина уже давно не лидер импорта сала в Россию, вопреки стереотипуФото: Александр Елизаров

За несколько последних лет доля импорта украинского сала на российский рынок сократилась с 40% до 7-8% сообщил в беседе с RT генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Ковалев заявил, что в 2012—2013 годах Россия покупала за границей около одного млн тонн свинины и на Украину приходилось лишь 30 тысяч тонн. «Пару лет назад поставки прекратились вообще, потому что сначала там (на Украине. — RT) появилась африканская чума свиней, а потом они, как и другие страны, попали под эмбарго», — отметил собеседник издания.

Гендиректор Национального союза свиноводов подчеркнул, что за последние три года Россия нарастила собственное производство почти на миллион тонн, чем заменила не только украинскую свинину на отечественную.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, почему в течение 2016 года экспорт украинского сала сократился на 98%.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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