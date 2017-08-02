Импортозамещение с Украиной проходит гладко: сало уже заменили

За несколько последних лет доля импорта украинского сала на российский рынок сократилась с 40% до 7-8% сообщил в беседе с RT генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
Ковалев заявил, что в 2012—2013 годах Россия покупала за границей около одного млн тонн свинины и на Украину приходилось лишь 30 тысяч тонн. «Пару лет назад поставки прекратились вообще, потому что сначала там (на Украине. — RT) появилась африканская чума свиней, а потом они, как и другие страны, попали под эмбарго», — отметил собеседник издания.
Гендиректор Национального союза свиноводов подчеркнул, что за последние три года Россия нарастила собственное производство почти на миллион тонн, чем заменила не только украинскую свинину на отечественную.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, почему в течение 2016 года экспорт украинского сала сократился на 98%.