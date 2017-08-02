В течение 2016 года экспорт украинского сала сократился на 98%. Таковы данные Государственной фискальной службы Украины.
Как отмечается, даже улиток на экспорт Украина сейчас продает в несколько раз больше, чем сала.
Главной причиной резкого падения экспортных показателей стало то, что украинское сало перестала закупать Россия, сообщает Nation News. Согласно приведенным данным, в 2015 году Украина экспортировала свиного сала на общую сумму 7,74 млн долларов США, а в 2016-м — только на 0,088 млн долларов.
На сегодняшний день украинским производителям приходится искать новые рынки сбыта, однако пока эта проблема не решена. Кроме России, кстати, закупать сало на Украине и Молдавия.