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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
06:40  02 августа 2017 0

Экспорт украинского сала сократился на 98%

По последним данным, даже улиток на экспорт Украина продает в несколько раз большеФото: PxHere

В течение 2016 года экспорт украинского сала сократился на 98%. Таковы данные Государственной фискальной службы Украины.

Как отмечается, даже улиток на экспорт Украина сейчас продает в несколько раз больше, чем сала.

Главной причиной резкого падения экспортных показателей стало то, что украинское сало перестала закупать Россия, сообщает Nation News. Согласно приведенным данным, в 2015 году Украина экспортировала свиного сала на общую сумму 7,74 млн долларов США, а в 2016-м — только на 0,088 млн долларов.

На сегодняшний день украинским производителям приходится искать новые рынки сбыта, однако пока эта проблема не решена. Кроме России, кстати, закупать сало на Украине и Молдавия.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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