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12 октября 2017
18:25  12 октября 2017 3

Патриарх Кирилл впервые прокомментировал скандал вокруг фильма «Матильда» и дал совет режиссерам

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Патриарх призвал художников добросовестно работать с историческими фактамиФото: Александр Кадников © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о фильме Алексея Учителя «Матильда». На заседании Высшего церковного совета РПЦ он назвал фильм «печально известным» и рекомендовал режиссерам добросовестно работать с фактами, не допуская домыслов, которые могут ранить людей.

По словам Патриарха, художник имеет право на художественный вымысел, но не следует путать это определение с ложью. «Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий», — передает слова Кирилла «Федеральное агентство новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, фильм Алексея Учителя «Матильда», в основу сюжета которого легла история о романе последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выходит на российские экраны 26 октября.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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