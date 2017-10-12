Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о фильме Алексея Учителя «Матильда». На заседании Высшего церковного совета РПЦ он назвал фильм «печально известным» и рекомендовал режиссерам добросовестно работать с фактами, не допуская домыслов, которые могут ранить людей.
По словам Патриарха, художник имеет право на художественный вымысел, но не следует путать это определение с ложью. «Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий», — передает слова Кирилла «Федеральное агентство новостей».
Как писало «URA.RU» ранее, фильм Алексея Учителя «Матильда», в основу сюжета которого легла история о романе последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выходит на российские экраны 26 октября.