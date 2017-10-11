В Керченском проливе приступают к установке автодорожной арки моста в Крым. Для этого строителям пришлось до 14 октября ограничить судоходство в Керчь-Еникальском канале.
В инфоцентре «Крымский мост» подчеркнули, что автодорожная арка является одной из самых габаритных конструкций путепровода. Вес арки составляет более пяти тысяч тонн, по площади она как два футбольных поля.
«Мы находимся на экваторе. Арка находится на своём месте. По выкаточным пирсам мы её в повышенных отметках выкатили в море со стапельной площадки и готовы к дальнейшей транспортировке её на фарватер», — цитирует RT слова заместителя гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрия Кондакова. По его словам, плавсистема пройдет почти 5 км по запланированному маршруту, чтобы доставить конструкцию к месту назначения.
В конце августа строители установили на фарватер железнодорожную арку весом 6 тысяч тонн, напоминает портал «Русская планета». Тогда морская операция заняла 66 часов. Обе арки — автомобильная и железнодорожная — обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды.
Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 километров. Открытие моста запланировано на декабрь 2018 года, сообщает «Национальная служба новостей».