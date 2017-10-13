В Башкирии автолюбитель за рулем автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и влетел в группу школьников.
Инцидент произошел в пятницу, 13 октября, на трассе «Московка — Туймазы». Дети устроили любительскую фотосессию возле придорожной стелы после экскурсии в сопровождении учительницы, в этот момент в них въехала легковушка, передает Life.ru.
В результате ДТП пострадали четверо школьников, все они доставлены в больницу. Состояние одного из подростков оценивается как тяжёлое, он с переломами находится в реанимации. Состояние дургих пострадавших оценивается как удовлетворительное. Водитель отправлен на медицинское освидетельствование.
Видео: Life.ru