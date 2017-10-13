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13 октября 2017
15:53  13 октября 2017 0

В Башкирии легковушка переехала группу школьников. ВИДЕО

Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, обочина, разметка, трасса, дорога
Дети фотографировались возле трассыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Башкирии автолюбитель за рулем автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и влетел в группу школьников.

Инцидент произошел в пятницу, 13 октября, на трассе «Московка — Туймазы». Дети устроили любительскую фотосессию возле придорожной стелы после экскурсии в сопровождении учительницы, в этот момент в них въехала легковушка, передает Life.ru.

В результате ДТП пострадали четверо школьников, все они доставлены в больницу. Состояние одного из подростков оценивается как тяжёлое, он с переломами находится в реанимации. Состояние дургих пострадавших оценивается как удовлетворительное. Водитель отправлен на медицинское освидетельствование.

Видео: Life.ru

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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