04:23 21 октября 2017 0

Сенатор Елена Мизулина контролировала процесс возвращения ребенка россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянка Анна Михайлова и ее 8-летняя дочь Изабелла покинули Эстонию и поездом выехали в Москву, где будут проживать в имеющейся у них квартире. Утром 21 октября они должны приехать в столицу России.

Таким образом, история с изъятием ребенка из русской семьи эстонскими органами опеки благополучно завершилась.

Отец семейства, Анатолий Газарян, пока остается в Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу члена Совета Федерации Елены Мизулиной — политик занималась разрешением ситуации через МИД РФ.

Как ранее писало «URA.RU», 14 июля Харьюский уездный суд Эстонии по заявлению социального работника Мустамяэской управы Карины Куслап временно лишил Газаряна и Михайлову родительских прав. 16 октября срок формально истек, однако вернулась девочка в семью лишь накануне.

Формально основанием для решения суда стала банальная антисанитария в квартире — даже родители не отрицали, что семья спала на матрасах на полу, а у них не было средств, чтобы сделать ремонт. Кроме того, и Газарян и Михайлова курят прямо в квартире, в том числе и при дочери. При этом родители настаивали — ребенка изъяли только по формальным основаниям: на самом деле эстонские власти якобы ополчились на них только из-за того, что Газарян собирался отправить жену и дочь в Россию.