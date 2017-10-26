15:58 26 октября 2017 0

Еще недавно памятник стоял возле заброшенного завода Фото: leninstatues.ru

В городе Тавде Свердловской области накануне 100-летнего юбилея Октябрьской революции снесли памятник Ленину. Снесенной статуе основателю советского государства было 62 года.

«Много лет стоял памятник, никому не мешал, и вдруг его сняли под предлогом реставрации. Проходит немного времени, и люди находят его выброшенным и разбитым на несколько частей. Это плевок в горожан со стороны администрации города накануне праздника — 100-летнего юбилея Октябрьской революции. Наверное, наш глава города — сторонник майдана, на Украине тоже начинали со сноса памятников Ленину», — возмущенно сообщил «URA.RU» Виктор Никулин, депутат Тавдинской городской думы.

За комментарием «URA.RU» обратилось в администрацию Тавды.

«Мы покрасили памятник, он стоял как новый, но на фоне заброшенного, с выбитыми окнами, разрушающегося здания бывшего механического завода. Это некрасиво, и было принято решение, чтобы сохранить памятник, перенести его в „Дом леса“ — музей лесной и деревообрабатывающей промышленности. К сожалению, из-за старости памятник оказался ветхим и при попытке демонтажа он разрушился. Пришлось его совсем убрать», — объяснила «URA.RU» Анна Романенко, директор управления культуры Тавды.

Памятник Ленину был изготовлен в 1955 году и поставлен в Доме отдыха неподалеку от Тавды. 22 апреля 1980 года его перенесли на новое место и водрузили на пьедестал перед входом в управление Тавдинского механического завода. При этом в постамент памятника замуровали «капсулу времени» с посланием к тавдинцам XXI века. В управлении культуры Тавды сказали «URA.RU», что им никто не сообщал, что при сносе пьедестала находили капсулу. Судя по всему, вместе с битыми кирпичами ее выбросили на свалку.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Челябинске во время майских праздников на территории кузнечно-прессового завода снесли памятник Ленину. Причиной сноса руководство завода назвало ветхость скульптуры. В Первоуральске в День металлурга 15 июля памятник Ильичу остался без головы. 32-летний пьяный мужчина залез на статую и оторвал голову.