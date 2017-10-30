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30 октября 2017
29 октября 2017
08:55  30 октября 2017 6

Юрист, который засудил Земфиру, требует наказать Собчак за «страну генетического отребья»

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Интернет помнит всёФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Кировский юрист Ярослав Михайлов, известный тем, что «заработал» на концерте Земфиры более 300 тысяч рублей (за то, что артистка произнесла мат со сцены), отправил в СК России новое заявление. На этот раз он обвиняет журналистку Ксению Собчак в том, что она унизила советских и российских граждан, назвав Россию «страной генетического отребья».

Михайлов сообщает, что слова были произнесены в интервью «гр. Быкову». Данное высказывание имело место в 2010 году. Юрист приводит фразу целиком. «Я бы не сбрасывала со счетов 1917 год. А потом 1937-й. Два подряд уничтожения элиты, плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании — а травить у нас очень умеют — привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья», — цитирует Михайлов слова Собчак.

В заявлении он вспоминает достижения народов СССР, в том числе промышленные. В документе указаны рейтинги, согласно которым Советский Союз был мировым лидером в ряде отраслей. Юрист подводит итоги: «Чего смогли добиться самоотверженным трудом советские люди, ведомые партией и руководителями страны… Собчак утверждает, что это сделали люди «страны генетического отребья». Михайлов считает, что данное высказывание подпадает под действие 1-й части 282-й статьи УК РФ.

В 2015 году из-за Ярослава Михайлова у Ксении Собчак уже были проблемы с законом. После его заявления следователи начали проверку по фактам оскорбления чувств верующих. Поводом для следственных действий стала фотография экс-ведущей «Дома-2» в рясе священника.

Ранее Ксения Собчак заявила о своём желании стать президентом России и участвовать в предвыборной гонке. Несколько дней назад она посетила Екатеринбург, где провела встречу с журналистами, бизнесменами и своими поклонниками.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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