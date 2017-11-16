{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:16  16 ноября 2017 0

Сара Джессика Паркер перепутала «Волгу» с «Жигулями» в московском дворе. ФОТО, ВИДЕО

Сара Джессика Паркер показала москвичам новые духи и приняла подарки от Ольги БузовойФото: телеграм-канал «Супер»

Американская актриса, звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер сняла видео для своей страницы в Instagram в одном из дворов Москвы. Звезда позировала с духами на фоне старой желтой «Волги», назвав ее «Жигулями».

«Вот что происходит на дороге в Москве. Я буду в „Л’Этуаль“ в „Европейском“ в 16:30. Увидимся там?», — подписала видео на английском Сара Джессика Паркер и поставила хэштег на русском #Жигули.

Американка приехала в Москву, чтобы представить жителям столицы свои новые духи. Телеграм-канал Super пишет, что во время презентации к Паркер удалось подойти только российской певице Ольге Бузовой. Она подарила гостье пуанты, зная о любви актрисы к русскому балету.

52-летняя Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале «Секс в большом городе». За нее актриса четыре раза получала премии «Золотой глобус» (2000, 2001, 2002, 2004) и дважды премии «Эмми» (2001, 2004).

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров