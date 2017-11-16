22:16 16 ноября 2017 0

Сара Джессика Паркер показала москвичам новые духи и приняла подарки от Ольги Бузовой Фото: телеграм-канал «Супер»

Американская актриса, звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер сняла видео для своей страницы в Instagram в одном из дворов Москвы. Звезда позировала с духами на фоне старой желтой «Волги», назвав ее «Жигулями».

«Вот что происходит на дороге в Москве. Я буду в „Л’Этуаль“ в „Европейском“ в 16:30. Увидимся там?», — подписала видео на английском Сара Джессика Паркер и поставила хэштег на русском #Жигули.

Американка приехала в Москву, чтобы представить жителям столицы свои новые духи. Телеграм-канал Super пишет, что во время презентации к Паркер удалось подойти только российской певице Ольге Бузовой. Она подарила гостье пуанты, зная о любви актрисы к русскому балету.

52-летняя Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале «Секс в большом городе». За нее актриса четыре раза получала премии «Золотой глобус» (2000, 2001, 2002, 2004) и дважды премии «Эмми» (2001, 2004).