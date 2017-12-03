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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:33  03 декабря 2017 0

Кобзон обрушился с критикой на шоу «Голос». «Они там обезьянничают!»

Иосиф Кобзон. Концерт на Донбассе
Иосиф Кобзон считает, что настоящим талантам нужно выходить на сценуФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Депутат Госдумы, народный артист Иосиф Кобзон раскритиковал шоу «Голос», где, по его мнению, «обезьянничают», пародируя зарубежные шлягеры. При этом он подчеркнул, что в стране достаточно молодых талантов.

«Вы знаете, я очень не люблю программу „Голос“. Они там обезьянничают, они пародируют шлягеры зарубежные, а я хочу слышать исполнителей, которые поют русские песни», — заявил Иосиф Кобзон в интервью «Комсомольской правде».

Иосиф Давыдович подчеркнул, что на самом деле в России очень много талантливых ребят, но рекламировать себя им тяжело. «Концертов сейчас у артистов мало. Мне обидно, что не слышно выпускников „Фабрики звезд-7“ и шоу „Голос“», — добавил Кобзон.

Он подчеркнул, что настоящие таланты обязательно должны найти себе дорогу. В пример Кобзон привел Аллу Пугачеву, которая начала петь на сцене будучи «малообразованной в музыкальном плане», а уж затем окончила училище и институт. Он также отметил, что необязательно иметь «такие голосовые данные, как у него». «К примеру, Григорий Лепс. Голоса у него нет, а артист уникальный. А хрипатый Высоцкий? А Утесов? Они тоже были без голоса, но народ их любил», — напомнил Кобзон.

Нина Калинина
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