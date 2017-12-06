01:59 06 декабря 2017 0

По информации СМИ, в поезд перевозил около 150 человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Германии неподалеку от населенного пункта Мербуш столкнулись пассажирский и товарный поезда. По разным данным, в результате происшествия пострадали несколько десятков человек.

Так, железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила о том, что при столкновении пострадали по меньшей мере 20 человек, однако газета Bildсо, ссылаясь на источник в полиции, заявила, что ранены как минимум 50 пассажиров.

Официальных подтверждений ЧП и предварительные причин столкновения пока нет, пишет Nation News.