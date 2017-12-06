Центробанк рассказал о готовящихся хакерских атаках в конце года

02:58 06 декабря 2017 0

Хакеры могут модифицировать вирус, чтобы атаковать банки в новогодние праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев допустил, что ближе к концу года в России увеличится количество хакерских атак на финансовые учреждения. Сейчас, по его мнению, мошенники модифицируют вирус Cobalt Strike, с чем и связано резкое снижение активности хакеров.

«Сейчас получилась очень интересная ситуация. Одно время мы фиксировали в неделю по две-три массовые рассылки с Cobalt Strike. В последнее время их активность резко упала. Это не повод нам успокаиваться, как раз наоборот, это вопрос, почему они замолчали. Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает», — рассказал «Российской газете» Сычев, отметив, что количество попыток на кражу денег со счетов в текущем году выросло, однако из результативность, наоборот, снизилась.

По словам собеседника издания, хакерские атаки затрагивают не только финансовые организации, но и их партнеров. Из-за этого Банк России намерен предложить публичным компаниям ввести в советы директоров компетенции по кибербезопасности.