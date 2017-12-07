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07 декабря 2017
18:55  07 декабря 2017 0

В Кремле оценили шансы Путина на победу в 2018 году

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Путин — сильнейший кандидат, считает ПесковФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы Владимира Путина на победу в предстоящих выборах в 2018 году.

Он считает, что Путин — самый сильный из всех, кто баллотируется на пост главы государства. «Помимо него будут и другие кандидаты, но шансов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень поддержки, который есть у него, недоступен для других кандидатов», — цитирует Пескова «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, в преддверии выборов президента РФ вышла книга «Путин. Наши ценности», состоящая из 10 глав. Каждая из них посвящена какой-либо ценности российского народа и тому, как она воплощается в политике Владимира Путина.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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