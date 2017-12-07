В Кремле оценили шансы Путина на победу в 2018 году

18:55 07 декабря 2017 0

Путин — сильнейший кандидат, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы Владимира Путина на победу в предстоящих выборах в 2018 году.

Он считает, что Путин — самый сильный из всех, кто баллотируется на пост главы государства. «Помимо него будут и другие кандидаты, но шансов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень поддержки, который есть у него, недоступен для других кандидатов», — цитирует Пескова «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, в преддверии выборов президента РФ вышла книга «Путин. Наши ценности», состоящая из 10 глав. Каждая из них посвящена какой-либо ценности российского народа и тому, как она воплощается в политике Владимира Путина.