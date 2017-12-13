С начала 2018 года лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, поднимут зарплаты на 4%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале публикации правовых актов.
Согласно указу, повышению подлежат месячные оклады дипломатических работников и должностные оклады остальных сотрудников Министерства иностранных дел. Также в список вошли месячные оклады федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами, в том числе классными чинами юстиции. Отмечается, что в предыдущий раз оклады чиновников, занятых на федеральной гражданской госслужбе, повышали в 2013 году.
Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев распорядился увеличить на те же 4% зарплаты «работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы»; работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей и работников учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Также премьер заявил, что деньги на выплату пенсий россиян есть в полном объеме, и никаких проблем с этим не возникнет, сообщала «Русская планета». Медведев заверил, что индексация пенсий (явно выше, чем инфляция — 3,7%) состоится в начале следующего года.
Власти также обещают и гражданам РФ увеличение зарплат и материнского капитала, информировало «Утро.ру». Так, правительство распорядилось повысить размер выплат за рождение второго ребенка, ввести ежемесячную плату за рождение первенца, продлить программу по выплате маткапитала и увеличить зарплаты некоторых категорий бюджетников.