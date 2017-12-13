{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:02  13 декабря 2017 0

Путин повысил оклады госслужащим. Такого не было четыре года

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Путин подписал указ, который вступит в силу с 2018 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

С начала 2018 года лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, поднимут зарплаты на 4%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале публикации правовых актов.

Согласно указу, повышению подлежат месячные оклады дипломатических работников и должностные оклады остальных сотрудников Министерства иностранных дел. Также в список вошли месячные оклады федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами, в том числе классными чинами юстиции. Отмечается, что в предыдущий раз оклады чиновников, занятых на федеральной гражданской госслужбе, повышали в 2013 году.

Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев распорядился увеличить на те же 4% зарплаты «работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы»; работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей и работников учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Также премьер заявил, что деньги на выплату пенсий россиян есть в полном объеме, и никаких проблем с этим не возникнет, сообщала «Русская планета». Медведев заверил, что индексация пенсий (явно выше, чем инфляция — 3,7%) состоится в начале следующего года.

Власти также обещают и гражданам РФ увеличение зарплат и материнского капитала, информировало «Утро.ру». Так, правительство распорядилось повысить размер выплат за рождение второго ребенка, ввести ежемесячную плату за рождение первенца, продлить программу по выплате маткапитала и увеличить зарплаты некоторых категорий бюджетников.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров