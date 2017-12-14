Федеральный оператор снизил цены на связь в Крыму под давлением ФАС

17:42 14 декабря 2017 0

Дорогой роуминг — одна из актуальных проблем крымского полуострова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский мобильный оператор «Билайн» с 14 декабря снизил стоимость услуг связи на территории Крыма и Севастополя. Для абонентов звонки подешевеют в несколько раз, а также начнут работать новые пакеты интернета.

Теперь стоимость минуты исходящего звонка и одного SMS будет составлять 2 рубля, пишет РИА «Новости». Раньше абонентам приходилось платить 9,95 руб за голосовую связь и 4,95 руб за текстовые сообщения. Для пользователей интернета на территории Крыма начал действовать новый пакет 110 мегабайт за 200 рублей. «Стоимость первых 3-х мегабайт в сутки и интернет-трафика сверх пакета в 110 мегабайт составляет 2 рубля за мегабайт», — уточнили в «Билайне».

В настоящее время в регионе работают четыре оператора связи — Win mobile, «Волна», «Крымтелеком» и «Севмобайл». Российские национальные операторы не заходят на полуостров из-за возможности попасть под санкции, отмечает информагентство. Абоненты этих операторов пользуются техническим роумингом, который предоставляет в Крыму компания «К-Телеком». Известно, что крымские власти и УФАС прорабатывают вопрос полной отмены роуминга на территории полуострова.

В августе Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против «большой четверки» операторов связи («Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2) из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге, сообщает ТАСС. Также служба предписала компаниям устранить необоснованную разницу тарифов во внутрисетевом роуминге до 15 декабря.