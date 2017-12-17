Московский следователь арестован за взятку в 500 тыс евро

00:59 17 декабря 2017 0

За полмиллиона евро следователь обещал повлиять на исход расследования уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 16 декабря, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал старшего следователя полиции Игоря Левченко по подозрению в получении взятки в 500 тысяч евро.

Старший следователь Следственного управления УМВД по Московскому району ГУ МВД Левченко был задержан правоохранителями 15 декабря, пишет ТАСС. По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, подозреваемый получил взятку за решение по уголовному делу, которое находилось у него в производстве. На заседании он возражал против ареста, но по решению суда все же был заключен под стражу.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.