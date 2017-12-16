Организатор общественного движения Putin Team хоккеист Александр Овечкин призвал поддержать российскую сборную и поблагодарил всех за участие в гонке «Лыжня Зимятова», которая прошла в рамках фестиваля «Новогодняя лыжня». Соревнования стартовали 16 декабря в 09:00 по московскому времени в спортивном комплексе «Метеор» Московской области.
«Putin Team открывает лыжный сезон. Людям всегда надо равняться на лучших. Сегодня нам есть с кого брать пример — живая легенда, четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Семенович Зимятов. Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную, чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали, что каждый из нас говорит вместе с ними: «Россия в моем сердце», — заявил Овечкин в видео, опубликованном телеканалом 360.
Принять участие в гонке могли все желающие. Зрителям было предложено участвовать в различных конкурсах, покататься на собачьих упряжках и посмотреть показательные выступления.
Овечкин объявил о создании команды президента России Владимира Путина 2 ноября. В общественное движение вступили многие знаменитые люди, среди которых певец Николай Басков, актеры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко.
5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Отдельным спортсменам разрешили выступить на Играх под нейтральным флагом, напоминает RT. Позднее стало известно, что российские горнолыжники отправятся на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею и будут выступать под нейтральным флагом. Единогласное решение по этому вопросу приняли члены бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.