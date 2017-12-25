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26 декабря 2017
25 декабря 2017
17:03  25 декабря 2017 1

Три уральских региона вошли в топ-10 по реализации «майских указов». Впереди Тюменская область и Ямал

XVII съезд партии
В выполнении указов президента отметился ЯкушевФото: Владимир Андреев © URA.RU

Три уральских региона вошли в топ-10 по выполнению и реализации «майских указов», подписанных президентом России Владимиром Путиным в 2012 году. Рейтинг составила и опубликовала на своем сайте компания «Медиалогия», занимающаяся мониторингом и анализом СМИ. Результаты составлены на ноябрь 2017 года, они касаются экономической и социальной сфер.

Список в экономической сфере возглавила Тюменская область с медиаиндексом 475,6. Самым заметным событием в регионе стало выступление губернатора Владимира Якушева с посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития». Следом за ней с небольшим отставанием следует Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 439,1. Глава региона Дмитрий Кобылкин представил отчет о положении дел и планах развития. На последнем десятом месте оказалась Свердловская область с индексом 147,9.

Компания также составила рейтинг применительно к социальной сфере. В список вошел только один регион — Ямал, но он оказался на первом месте. Его медиаиндекс составил 2041,1. Самым заметным событием стало формирование впервые за последние пять лет бездефицитного бюджета не в ущерб социальным расходам.

В октябре в подобном рейтинге по выполнению указов Путина в экономической сфере Ямал был на четвертом месте. Как сообщало «URA.RU», тогда его медаиндекс был выше и составлял 629,3. В социальной сфере в список, помимо ЯНАО, ранее попали Ханы-Мансийский автономный округ и Челябинская область. Москва тогда стала лидером в реализации «майских указов», писала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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