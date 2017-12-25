Центробанк предупредил о неизбежном росте инфляции в 2018 году

20:25 25 декабря 2017 5

В грядущем году инфляция ускорится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инфляция в России в начале 2018 года составит около 3%, но уже к концу года ускорится и приблизится к 4%. Это будет связано с состоянием рынка продовольствия в стране, сообщили в Центробанке.

«Состояние продовольственного рынка дает основание полагать, что инфляция в декабре 2017 года останется около ноябрьского уровня. По мере того, как действие временных факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, сформируются условия для приближения инфляции к 4% к концу 2018 года», — передают сообщение регулятора «Ведомости».

Банк России также отмечает, что на динамику продовольственной инфляции в начале следующего года может оказать влияние состояние сельского хозяйства, а также укрепление рубля. ЦБ добавляет, что организация будет учитывать риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост зарплат в России в 2018 году составит не менее 4%, что превысит инфляцию, передавала «Национальная служба новостей». Также «URA.RU» сообщало, что большинство жителей России не удовлетворено своим материальным положением. 81% респондентов оценил его от «среднего» до «очень плохого».