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26 декабря 2017
25 декабря 2017
20:25  25 декабря 2017 5

Центробанк предупредил о неизбежном росте инфляции в 2018 году

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, семейный бюджет
В грядущем году инфляция ускоритсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инфляция в России в начале 2018 года составит около 3%, но уже к концу года ускорится и приблизится к 4%. Это будет связано с состоянием рынка продовольствия в стране, сообщили в Центробанке.

«Состояние продовольственного рынка дает основание полагать, что инфляция в декабре 2017 года останется около ноябрьского уровня. По мере того, как действие временных факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, сформируются условия для приближения инфляции к 4% к концу 2018 года», — передают сообщение регулятора «Ведомости».

Банк России также отмечает, что на динамику продовольственной инфляции в начале следующего года может оказать влияние состояние сельского хозяйства, а также укрепление рубля. ЦБ добавляет, что организация будет учитывать риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост зарплат в России в 2018 году составит не менее 4%, что превысит инфляцию, передавала «Национальная служба новостей». Также «URA.RU» сообщало, что большинство жителей России не удовлетворено своим материальным положением. 81% респондентов оценил его от «среднего» до «очень плохого».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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