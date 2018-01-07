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07 января 2018
Главные новости Москвы
10:20  07 января 2018 5

В России прошли испытания уникального истребителя. ФОТО

Истребитель усилит российские Воздушно-космические силыФото: Wikipedia

В России начались испытания десятого образца многофункционального истребителя Т-50 (Су-57). В ближайшее время уникальная боевая машина поступит на вооружение ВКС РФ

По данным пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), первый полет истребителя прошел 23 декабря 2017 года. До этого в летных испытаниях участвовали девять образцов уникального истребителя с двигателем «первого этапа». Для поставки машин на вооружение Минобороны РФ производитель должен сформировать партию из 12 самолетов.

«Новейший перспективный авиационный комплекс пятого поколения Т-50 ПАК ФА, на который мы возлагаем большие надежды и планы. Совсем скоро он начнет поступать на вооружение ВКС России», — говорится в публикации ОАК на странице в Facebook.

Разработчики поделились первыми рассекреченными данными о новой машине
Фото: страница Объединенной авиастроительной корпорации в Facebook



Т-50 / Су-57 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. Он оснащен оборудованием с высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Техническая начинка позволяет экипажу не только обмениваться данными в режиме реального времени с наземными службами, внутри группы самолетов, а также выполнять задачи автономно.

Сергей Макеев
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