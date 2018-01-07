В России начались испытания десятого образца многофункционального истребителя Т-50 (Су-57). В ближайшее время уникальная боевая машина поступит на вооружение ВКС РФ
По данным пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), первый полет истребителя прошел 23 декабря 2017 года. До этого в летных испытаниях участвовали девять образцов уникального истребителя с двигателем «первого этапа». Для поставки машин на вооружение Минобороны РФ производитель должен сформировать партию из 12 самолетов.
«Новейший перспективный авиационный комплекс пятого поколения Т-50 ПАК ФА, на который мы возлагаем большие надежды и планы. Совсем скоро он начнет поступать на вооружение ВКС России», — говорится в публикации ОАК на странице в Facebook.
Т-50 / Су-57 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. Он оснащен оборудованием с высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Техническая начинка позволяет экипажу не только обмениваться данными в режиме реального времени с наземными службами, внутри группы самолетов, а также выполнять задачи автономно.