Ведущая «Первого канала» снялась обнаженной. ФОТО

Ведущая «Первого канала» Яна Кошкина опубликовала интимную фотографию из ванной. Девушка показала работу своего мастера по маникюру и привлекла внимание подписчиков к своей фигуре.
На снимке она лежит в ванной и смотрит в сторону. Одна рука обнимает грудь и демонстрирует свежий маникюр, другая — держит бокал шампанского. «Все в наших руках, поэтому они должны быть в полном порядке», — написала Кошкина.
Снимок уже набрал более 22 тысяч «лайков» и десятки комментариев. Некоторые подписчики задались вопросом, кто сделал снимок ведущей. Другие похвалили работу мастера и сделали комплимент фигуре Кошкиной. «Яна ты лучшая, я влюблен»; «Да, маникюр, и впрямь, хорош! Интересно, с какого раза это фото получилось?»; «Очень волнующее фото) мурашки полезли по коже», — написали пользователи Instagram.