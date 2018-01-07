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08 января 2018
07 января 2018
17:15  07 января 2018 30

Ведущая «Первого канала» снялась обнаженной. ФОТО

Подписчики задались вопросом, кто сделал интимный кадр КошкинойФото: Instagram yana_koshkina_official

Ведущая «Первого канала» Яна Кошкина опубликовала интимную фотографию из ванной. Девушка показала работу своего мастера по маникюру и привлекла внимание подписчиков к своей фигуре.

На снимке она лежит в ванной и смотрит в сторону. Одна рука обнимает грудь и демонстрирует свежий маникюр, другая — держит бокал шампанского. «Все в наших руках, поэтому они должны быть в полном порядке», — написала Кошкина.

Снимок уже набрал более 22 тысяч «лайков» и десятки комментариев. Некоторые подписчики задались вопросом, кто сделал снимок ведущей. Другие похвалили работу мастера и сделали комплимент фигуре Кошкиной. «Яна ты лучшая, я влюблен»; «Да, маникюр, и впрямь, хорош! Интересно, с какого раза это фото получилось?»; «Очень волнующее фото) мурашки полезли по коже», — написали пользователи Instagram.

Иван Антонов
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