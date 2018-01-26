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26 января 2018
14:38  26 января 2018 4

Россиянке отказались выдать маткапитал из-за буквы «ё» в фамилии

Клипарт. Разное (Часть 2). Магнитогорск, сетка, крестный ход, паломники, ребенок
Чиновники запутались в грамматике и документах и не могут теперь сосчитать трех детейФото: Илья Московец © URA.RU

Жительнице Калининграда отказали выплатах, которые полагаются ей за рождение третьего ребенка. Причиной стала разница в написании фамилии двоих старших детей женщины.

Первый ребенок женщины записан через букву «е», второй — через букву «ё». Такое расхождение привело к тому, что сотрудники местного управления Пенсионного фонда отказали ей в получении материнского капитала, передает телеканал 360. Женщина обратилась в суд. Она считает отказ незаконным из-за того, что ранее у нее не возникало проблем с документами из-за написания фамилии.

Как писало «URA.RU», ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Также Госдума приняла законопроект о ежемесячных выплатах семьям, в которых родился первый ребенок.

Игорь Чукреев
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