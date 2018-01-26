Россиянке отказались выдать маткапитал из-за буквы «ё» в фамилии

Жительнице Калининграда отказали выплатах, которые полагаются ей за рождение третьего ребенка. Причиной стала разница в написании фамилии двоих старших детей женщины.
Первый ребенок женщины записан через букву «е», второй — через букву «ё». Такое расхождение привело к тому, что сотрудники местного управления Пенсионного фонда отказали ей в получении материнского капитала, передает телеканал 360. Женщина обратилась в суд. Она считает отказ незаконным из-за того, что ранее у нее не возникало проблем с документами из-за написания фамилии.
Как писало «URA.RU», ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Также Госдума приняла законопроект о ежемесячных выплатах семьям, в которых родился первый ребенок.